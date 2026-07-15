ИИ-помощник программиста Grok Build без спроса скачивал весь код пользователей — Маск пообещал всё удалить

Основанный на искусственном интеллекте сервис по написанию программного кода SpaceXAI Grok Build скачивал целиком все кодовые базы пользователей в инфраструктуру Google Cloud. Когда об этом стало известно, компания отключила данную функцию.

Приложение Grok Build CLI архивировало и загружало целые репозитории кода, «в том числе файлы, которые ему было запрещено открывать и удалённые из истории [репозитория] закрытые данные», обнаружили эксперты Cereblab — аналогичные сервисы, в том числе Anthropic Claude Code, потребляют данные не так активно. После публикации расследования серверы SpaceXAI стали возвращать настройку «disable_codebase_upload: true», и, соответственно, код больше не выгружается.

На инцидент отреагировал глава компании Илон Маск (Elon Musk), который пообещал в соцсети X, что все ранее загруженные Grok Build данные будут «полностью и окончательно удалены». Он заверил, что «настройки конфиденциальности всегда соблюдаются», но попросил пользователей сервиса тоже позаботиться о сохранности своих данных, поскольку это «поможет при отладке ошибок».

Скачивание приложением данных в таком объёме чрезмерно, подтвердили опрошенные ресурсом The Verge эксперты: в этом наборе мог оказаться «конфиденциальный исходный код, информация об уязвимостях, персональные данные, сведения об инфраструктуре и учётные данные».

В SpaceXAI первоначально порекомендовали использовать при работе с приложением команду «/privacy», которая отключает функцию хранения данных и удаляет все скачанные ранее файлы. Но в Cereblab напомнили, что эта команда действует только в рамках текущей сессии, и, если завершить её без ввода «/privacy», удалить ранее загруженные файлы уже не получится.