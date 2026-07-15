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Более 75 % всех игр с PS3 теперь доступны на ПК — эмулятор RPCS3 достиг важного рубежа

Пока Sony готовится лишить владельцев PS3 доступа к цифровому магазину PS Store, разработчики эмулятора RPCS3 отчитались о новом успехе на пути к сохранению игровой библиотеки японской консоли седьмого поколения.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

Напомним, RPCS3 (Russian Personal Computer Station 3) находится в разработке с 2011 года и позволяет запускать на ПК игры с PS3. Шесть лет назад эмулятор охватывал примерно половину каталога консоли, а на днях достиг нового важного рубежа.

«75 % всех игр PlayStation 3 теперь доступны для игры на ПК. RPCS3 продолжает совершенствоваться, получать новые функции, исправления и оптимизации на пути к сохранению всей библиотеки PS3», — отчитались разработчики эмулятора.

Играбельный статус означает, что игру можно пройти до конца без серьёзных багов и проблем с производительностью. На момент публикации к этой категории принадлежат 2681 из 3559 каталогизированных RPCS3 релизов.

Источник изображения: RPCS3

Источник изображения: RPCS3

В случае большинства из оставшихся 25 % игр RPCS3 позволяет приступить к прохождению, однако завершить его из-за багов или проблем с быстродействием не представляется возможным.

К сожалению, в эти 25 % входят главные эксклюзивы PS3, ради которых в своё время люди и покупали консоль: The Last of Us, God of War 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, трилогия Uncharted, вторая и третья Killzone, дилогия inFamous и другие.

Тот факт, что крупнейшие эксклюзивы оказались в числе последних на получение совместимости, не должен удивлять. Подобные игры зачастую выжимают максимум из консоли, а сложная архитектура PS3 серьёзно усложняет процесс эмуляции.

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Теги: rpcs3, playstation 3, эмулятор
rpcs3, playstation 3, эмулятор
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