Sony объявила об окончательном закрытии PlayStation Store для консолей PS3 и PS Vita

Компания Sony объявила о грядущем прекращении поддержки магазина PlayStation Store на консолях PlayStation 3 и PS Vita. Полностью сервис станет недоступен на этих устройствах в июле следующего года, но в некоторых регионах изменения вступят в силу уже в этом году.

«После почти двух десятилетий поддержки поколения консолей PS3 мы сообщаем о закрытии PlayStation Store на PS3 и PS Vita. PlayStation Store начнёт закрываться на отдельных рынках уже в этом году, после чего в следующем году последует глобальное закрытие для PS3 и PS Vita. Это означает, что после закрытия PlayStation Store покупка нового контента на этих устройствах станет невозможной», — говорится в сообщении Sony. Там также отмечается, что возможность загрузки ранее приобретённого контента сохранится и после закрытия магазина, однако на какой срок — не уточняется.

PlayStation Store перестанет работать на PS3 и PS Vita в Мексике, Гондурасе и Никарагуа уже в августе 2026 года. В ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока платформа прекратит работу к концу нынешнего года. Во всех остальных регионах магазин закроется в июле 2027 года. В компании понимают, что эта новость окажется неприятной для пользователей PS3 и PS Vita, которые особенно трепетно относятся к консолям этого поколения. Однако Sony необходимо развивать PlayStation Store на более современных устройствах, которые в настоящее время являются наиболее актуальными.