Россия и США договорились летать на МКС до 2030 года, обсудили координацию спутников и лунные программы

Представители «Роскосмоса» и NASA обсудили ряд вопросов. Эксплуатацию МКС было решено прекратить в 2030 году; ведомства договорились координировать работу спутников и группировок; а также обсудили совместные программы в областях космической медицины, биологии и лунные программы.

Россия и США разработали совместную программу, согласно которой в конце 2030 года будет завершён полёт Международной космической станции (МКС). «В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с контролируемым сведением Международной космической станции с орбиты, — разработана совместная программа, предполагающая завершение полёта станции на конец 2030 года», — сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова, который провёл встречу с главой NASA Джаредом Айзекманом (Jared Isaacman).

NASA обратилось к «Роскосмосу» «с очень логичной просьбой»: двум ведомствам необходимо начать более детально координировать работу спутников и группировок, потому что возникают риски столкновения аппаратов. «У нас орбитальная группировка России, сотни аппаратов, у них — тысячи, возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя. Поэтому будем очень плотно в этом направлении между „Роскосмосом“ и NASA взаимодействовать», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Руководства двух стран считают, что есть потенциал для сотрудничества по ряду направлений: лунных программ, а также в области космической медицины и биологии, отметил господин Мантуров. Россия и США могут совместными усилиями разрабатывать стыковочные механизмы, технологии радиосвязи, спутниковой связи и решения в области навигации для будущих лунных миссий.