Защиту Microsoft Secure Boot взломали десять лет назад, но заметили это только сейчас

Microsoft 14 лет назад предложила защитить Windows от буткитов — средств заражения ОС через прошивку материнской платы — при помощи технологии Secure Boot, которую вскоре переняла и Linux. На практике, однако, эта защита оказалась неэффективной: эксперты ESET обнаружили 11 скомпрометированных загрузочных компонентов, которые оставались подписанными Microsoft.

Эти компоненты известны как shim («прослойки»), и предназначаются они для работы Secure Boot на компьютерах под управлением Linux. Несколько старых, забытых экземпляров злоумышленники могут использовать для обхода защиты UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) на материнской плате ПК. Проблема возникла из-за того, что контролирующая подписание shim компания Microsoft не потрудилась своевременно отозвать экземпляры, в которых возникли уязвимости. Угроза распространяется на Windows и Linux, потому что shim могут устанавливаться на машины под управлением обеих систем — гипотетический злоумышленник может установить на материнскую плату вредоносный компонент, который запускается на ранней стадии процесса загрузки и продолжает работать после переустановки ОС или замены системного диска. Проблема в том, подчёркивают в ESET, что для обхода защиты UEFI Secure Boot не требуется никакой новой уязвимости — «только копия старого, всё ещё доверенного и не отозванного бинарного файла shim и базовое понимание работы shim UEFI».

Некоторые из 11 экземпляров использовались разработчиками дистрибутивов Linux, в том числе Redhat, OpenSuse и Oracle, а также разработчиками ПО, в том числе PC-Doctor и даже организатором выпускных экзаменов в Финляндии. Если Secure Boot взаимодействует с Windows напрямую, то shim подписываются только Microsoft, которая должна их и отзывать. Эти механизмы реализованы с помощью двух баз данных: в базе db перечислены все разрешённые сертификаты подписи и хеши Authenticode; в базе dbx — те, которым больше не доверяют. Но, поскольку размер последней составляет всего 32 кбайт, то в Microsoft решили указывать не хеши, а номера версий компонентов.

Чтобы не хранить огромный список запрещённых файлов, был введён механизм минимальной допустимой версии (SBAT). Современные shim могут проверять собственную версию и версии всех загружаемых компонентов, отказываясь запускать слишком старые. Обнаруженная экспертами ESET проблема в том, что многие из них были созданы до появления этих механизмов или содержали иные известные уязвимости — Microsoft же годами не отзывала их, и UEFI продолжали считать их доверенными.

Проблему удалось решить в последних обновлениях. В случае Windows 11 оно вышло только в июне. В случае Linux всё немного сложнее, потому что дистрибутивы разрабатывают несколько поставщиков — рекомендуется обращаться к ним: актуальные статусы отозванных shim доступны при запуске скрипта «uefi-dbx-audit».