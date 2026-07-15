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Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC на пятилетнем GPU

Компания Palit анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC, добавив новинку в ассортимент возрождённой линейки графических ускорителей Ampere от Nvidia. Как пишет VideoCardz, это первый анонс партнёра Nvidia, непосредственно связанный с возобновлением производства RTX 3060, а не просто с очередным пополнением запасов существующей модели.

Источник изображений: Palit

Источник изображений: Palit

В марте появились сообщения, что Samsung Foundry по заказу Nvidia возобновила производство графического процессора GA106 по 8-нм техпроцессу в рамках поколения GPU Ampere. Впоследствии видеокарты RTX 3060 вернулись в магазины Китая и Европы, но это были в основном уже существовавшие версии RTX 3060, выпускавшиеся ещё во время первоначального производственного цикла.

Infinity 2 OC — это новая модель Palit на базе GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти. Она оснащена полностью чёрной двухвентиляторной системой охлаждения с вентилируемой задней панелью и сквозной секцией за радиатором. Вентиляторы карты поддерживают режим полной остановки и не вращаются при небольших нагрузках на графическую подсистему.

Оснащение 12 Гбайт памяти GDDR6 является её главным преимуществом перед более новыми версиями RTX 3060, выпускавшимися с 8 Гбайт памяти. Palit позиционирует GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC как решение для видеомонтажа, 3D-графики и локальных задач ИИ, а также для игр в разрешении 1080p.

Это по-прежнему всё то же поколение графических процессоров Ampere, представленное в 2020–2021 годах. Карта не получила новых функций, таких как DLSS Frame Generation или Multi Frame Generation, но больший объём памяти предоставляет производителям ещё один вариант ускорителя для систем, где объём видеопамяти имеет приоритет над более новыми архитектурными особенностями. Энергопотребление карты составляет 170 Вт. Производитель рекомендует использовать с ней блок питания мощностью от 550 Вт. Питание карта получает через один 8-контактный разъём PCIe.

Palit представила GeForce RTX 3060 Infinity 2 в двух версиях. Графический процессор варианта с заводским разгоном работает на частоте до 1792 МГц (на 0,8 % выше эталонной). Стоимость карты компания не уточнила. Информации о дате поступления новинки в продажу и её региональной доступности тоже пока нет.

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Теги: видеокарта, geforce rtx 3060 12gb, ampere, palit
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