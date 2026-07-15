«Антикризисные» SSD Samsung 990 поступили в продажу — от $270 за 1 Тбайт

Компания Samsung 14 июля запустила продажи «антикризисной» серии твердотельных NVMe-накопителей Samsung 990 стандарта PCIe 4.0, о которых сообщалось ранее в этом месяце. Ирония в том, что стоимость новинок совсем не подпадает под понятие «антикризисная».

Накопители серии Samsung 990 оснащаются контроллером Samsung Piccolo-Q без кеш-памяти DRAM и 280-слойными чипами флеш-памяти 3D QLC NAND V9. Новинки не следует путать с другой серией SSD — Samsung 990 EVO. Они тоже лишены кеш-памяти DRAM, но производятся с использованием чипов флеш-памяти TLC NAND.

Накопители Samsung 990 предлагаются в двух вариантах ёмкости — 1 и 2 Тбайт. Стоимость первого составляет $270, а второго — $530.

Версия на 1 Тбайт обеспечивает скорость последовательного чтения до 7150 Мбайт/с и последовательной записи до 6450 Мбайт/с, обладает производительностью до 700 тыс. IOPS в операциях случайного чтения блоков по 4 Кбайт и до 1,1 млн IOPS в операциях случайной записи. Вариант на 2 Тбайт предлагает скорость последовательного чтения до 7250 Мбайт/с и последовательной записи до 6450 Мбайт/с. Производительность в операциях случайного чтения у него составляет до 850 тыс. IOPS, а случайной записи — до 1,2 млн IOPS.

Модели Samsung 990 явно отличаются от моделей 990 EVO Plus с чипами TLC NAND ресурсом. Для модели на 2 Тбайт заявлен ресурс 800 TBW (терабайт перезаписанной информации), а для модели на 1 Тбайт — 400 TBW. На все накопители предоставляется трёхлетняя гарантия производителя. Для сравнения, версия 990 EVO Plus на 2 Тбайт имеет ресурс 1200 TBW, а вариант на 1 Тбайт — 600 TBW.