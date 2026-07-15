WhatsApp готовит собственное облако для резервных копий чатов

В последней тестовой сборке приложения WhatsApp для Apple iOS обнаружены ссылки, указывающие, что Meta✴ работает над собственным облачным хранилищем для резервных копий чатов — это будет альтернатива iCloud для пользователей iPhone.

Новая функция пока недоступна даже участникам программы тестирования WhatsApp TestFlight, но авторам ресурса WABetaInfo удалось активировать фрагмент интерфейса, где пользователям предоставляется выбор между Apple iCloud и собственным облаком WhatsApp для сохранения резервной копии. В пояснении говорится, что мессенджер предоставляет до 2 Гбайт бесплатного хранилища, а пользователи платных тарифных планов могут рассчитывать на пространство до 1 Тбайт.

При сохранении резервной копии переписки WhatsApp в iCloud пользователь может выбирать, защищать ли её сквозным шифрованием, — а в случае сохранения архива в собственное облако WhatsApp сквозное шифрование является единственным возможным вариантом. В качестве ключа шифрования мессенджер предлагает указать ключ доступа, который сохраняется локально в менеджере паролей; те же, кто не пользуется ключами доступа, могут обойтись обычным паролем или 64-значным ключом шифрования. Таким образом, доступ к зашифрованным данным будет только у пользователя, а не у Meta✴ и не у администрации WhatsApp.

WhatsApp также разрабатывает аналогичную функцию в приложении для Google Android — она станет альтернативой сохранения резервных копий чатов на «Google Диске». Сроки выхода функции для широкой аудитории остаются неизвестными.