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WhatsApp готовит собственное облако для резервных копий чатов

В последней тестовой сборке приложения WhatsApp для Apple iOS обнаружены ссылки, указывающие, что Meta работает над собственным облачным хранилищем для резервных копий чатов — это будет альтернатива iCloud для пользователей iPhone.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Новая функция пока недоступна даже участникам программы тестирования WhatsApp TestFlight, но авторам ресурса WABetaInfo удалось активировать фрагмент интерфейса, где пользователям предоставляется выбор между Apple iCloud и собственным облаком WhatsApp для сохранения резервной копии. В пояснении говорится, что мессенджер предоставляет до 2 Гбайт бесплатного хранилища, а пользователи платных тарифных планов могут рассчитывать на пространство до 1 Тбайт.

При сохранении резервной копии переписки WhatsApp в iCloud пользователь может выбирать, защищать ли её сквозным шифрованием, — а в случае сохранения архива в собственное облако WhatsApp сквозное шифрование является единственным возможным вариантом. В качестве ключа шифрования мессенджер предлагает указать ключ доступа, который сохраняется локально в менеджере паролей; те же, кто не пользуется ключами доступа, могут обойтись обычным паролем или 64-значным ключом шифрования. Таким образом, доступ к зашифрованным данным будет только у пользователя, а не у Meta и не у администрации WhatsApp.

WhatsApp также разрабатывает аналогичную функцию в приложении для Google Android — она станет альтернативой сохранения резервных копий чатов на «Google Диске». Сроки выхода функции для широкой аудитории остаются неизвестными.

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Теги: whatsapp, me, icloud, резервное копирование
whatsapp, me, icloud, резервное копирование
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