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Sony отложила выпуск аркадного геймпада PlayStation FlexStrike на неопределённый срок

Выход беспроводного аркадного геймпада PlayStation FlexStrike отложен на неопределённый срок, но компания Sony пообещала «вскоре» порадовать поклонников свежей информацией. Первоначально устройство должно было выйти 6 августа 2026 года, вместе с командным файтингом Marvel Tokon: Fighting Souls.

Источник изображений: playstation.com

Источник изображений: playstation.com

Перенос сроков в Sony объяснили «неожиданными задержками в производстве» и заявили, что оформившие предварительные заказы на FlexStrike игроки в ближайшее время должны получить уведомления от розничных магазинов. Пожелавшие приобрести устройство напрямую в интернет-магазине PlayStation могут следить за статусом своего заказа на официальном сайте. Стоимость FlexStrike составляет $199,99; в комплекте идёт футляр для переноски. Приём предзаказов стартовал 12 июня.

«Мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить нашим игрокам наилучшие впечатления от FlexStrike, поэтому выделяем дополнительное время на доработку продукта. Приносим извинения за задержку и с нетерпением ждём возможности предоставить FlexStrike после его выпуска», — сообщил японский производитель.

Устройство работает с PlayStation 5 и ПК, подключаясь через беспроводной адаптер PlayStation Link или через порт USB Type-C. Геймпад разработали для тех, кто регулярно ездит посоревноваться с друзьями или на турнирах. Кнопки расположены под небольшим наклоном, джойстик находится на ровной поверхности, а над кнопками размещена сенсорная панель. Джойстик можно регулировать с помощью сменных ограничительных элементов, которые меняют зону поражения.

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Теги: sony, playstation, геймпад
sony, playstation, геймпад
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