«Люди перестанут быть высшей формой жизни»: глава SoftBank оценил ИИ-революцию в $5 трлн в год

Революция в области искусственного интеллекта идёт не так, как хотелось бы крупным технологическим компаниям и инвесторам. Но основатель японской SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) не сомневается, что она состоится, а скептически настроенные граждане неверно интерпретируют исторические события.

Выступая на ежегодной корпоративной конференции SoftBank в Токио, глава компании поделился некоторыми показателями расходов и не уточнил, откуда возьмутся такие деньги. До 2040 года внедрение ИИ будет обходиться человечеству в $5 трлн в год. Расчёт таков: если доходы от ИИ к 2040 году достигнут 20 % мирового ВВП, то и затраты в размере $5 трлн для достижения этой цели окажутся ничтожно малы. Масаёси Сон является одним из наиболее активных сторонников генеративного ИИ, чат-ботов и других технологий, связанных с большими языковыми моделями. SoftBank вложила значительные средства в OpenAI и другие стартапы в области ИИ; сильный ИИ, по его мнению, появится в 2030 году.

О «пузыре» ИИ бизнесмен ничего слышать не хочет. Само такое предположение он считает абсурдным, а сторонники этой позиции, по его мнению, просто не понимают, что такое ИИ. К 2040 году, по его подсчётам, центрам обработки данных для систем ИИ будут требоваться 3 ТВт электроэнергии, и это почти вдвое превышает совокупное потребление в мире сегодня. Чтобы удовлетворить этот спрос, в ближайшей перспективе придётся использовать газ как основной источник энергии, и в итоге ему на смену придёт термоядерный синтез, а не привычные атомные электростанции. Он не исключает и вклада космической солнечной энергетики, но более практичным вариантом всё-таки считает термоядерный синтез.

В течение ближайших полутора десятилетий решения, по мнению Масаёси Сона, будут принимать ИИ-агенты — к 2040 году их число достигнет 100 трлн. «Мы перейдём от человекоцентричного мира к миру, ориентированному на агентов. Эпоха, когда люди были высшей формой жизни на Земле, закончится. К лучшему или к худшему, это произойдёт, и остановить это невозможно», — заявил он.