В России стартовали предзаказы на планшет Huawei MatePad Pro Max

Стартовал приём предварительных заказов на планшет Huawei MatePad Pro Max. Устройство в тонком корпусе оснащено 13,2-дюймовым OLED-дисплеем PaperMatte, ёмким аккумулятором и располагает набором инструментов для работы и творчества.

Установленный в Huawei MatePad Pro Max 13,2-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 3K, а технология PaperMatte с нанотравлением помогает сократить количество бликов и отражений — даже при ярком освещении работа остаётся комфортной. При рамках шириной 3,5 мм полезная площадь дисплея составляет 94 %. Частота обновления экрана достигает 144 Гц. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе на основе архитектуры Huawei Cloud Falcon — при толщине 4,7 мм его масса составляет 499 г.

В комплекте с Huawei MatePad Pro Max поставляется пакет WPS Office, а клавиатура Huawei Glide Keyboard обеспечивает формат работы, близкий к ноутбуку; также предусмотрен встроенный отсек для стилуса. Аккумулятора ёмкостью 10 400 мА·ч с кремниевым анодом хватает на 14,5 часа автономной работы. По сравнению с моделью прошлого поколения производительность устройства выросла на 20 %, а эффективность отвода тепла повысилась на 30 %.

Основная камера Huawei MatePad Pro Max имеет разрешение 50 мегапикселей; также имеется дополнительный объектив для ультрареалистичной съёмки. Приложение GoPaint предлагает широкий набор инструментов для цифрового творчества: функцию «Умная карта цветов», более 150 профессиональных кистей, режимы анимации и другие художественные инструменты.

В конфигурации 12/256 Гбайт и цвете «Космический серый» стоимость Huawei MatePad Pro Max с чехлом-книжкой составляет 99 990 руб.; версия в конфигурации 12/256 Гбайт в том же цвете с клавиатурой оценена в 114 990 руб.; старшая модель в конфигурации 12/512 Гбайт, в голубом цвете и с клавиатурой, стоит 129 990 руб.