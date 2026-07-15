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Следующая большая игра FromSoftware скоро выйдет из тени — объявлены точные сроки проведения сетевого тестирования The Duskbloods

Мультиплеерный боевик The Duskbloods от FromSoftware (трилогия Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring) не торопится к релизу, однако лично познакомиться с игрой можно будет уже совсем скоро.

Источник изображений: FromSoftware

Источник изображений: FromSoftware

Напомним, The Duskbloods была представлена в апреле 2025 года в качестве эксклюзива Nintendo Switch 2 и готовилась к закрытому сетевому тестированию — испытания обещали провести до конца лета.

Как стало известно, сетевой тест The Duskbloods пройдёт с 21 по 24 августа (см. полное расписание сессий ниже, время московское). Приём заявок продлится с 22 до 28 июля (будет доступен здесь), а приглашения начнут рассылать 7 августа:

  • 21 августа — с 13:00 до 17:00;
  • 22 августа — с 5:00 по 9:00 и с 21:00 по 1:00 (23 августа);
  • 23 августа — с 13:00 по 17:00;
  • 24 августа — с 5:00 по 9:00.

Помимо приглашения, для участия в испытаниях понадобится консоль Nintendo Switch 2 и действующая подписка Nintendo Switch Online. Тестировщикам будет запрещено публиковать/транслировать геймплей или скриншоты игры.

Новый скриншот

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Согласно информации на официальном сайте The Duskbloods, сетевой тест проводится для проверки работоспособности серверов под нагрузкой, мультиплеерной составляющей и игрового баланса.

Какой именно контент будет доступен участникам закрытого тестирования The Duskbloods, неясно. Разработчики предупредили о багах и ограничении количества игроков в многопользовательских боях (до восьми человек).

Релиз The Duskbloods для Switch 2 запланирован на 2026 год. События игры развернутся в разных местах и эпохах, куда для борьбы за Первую кровь призывают воинов с нечеловеческими способностями.

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Теги: the duskbloods, fromsoftware, экшен
the duskbloods, fromsoftware, экшен
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