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Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 ушла на золото за полтора месяца до релиза

Основанная ведущими разработчиками The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 польская студия Rebel Wolves сообщила о достижении важного рубежа в производстве своей амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Источник изображений: Rebel Wolves

Источник изображений: Rebel Wolves

Как стало известно, The Blood of Dawnwalker ушла на золото — основная часть разработки завершена, а мастер-диск с финальной версией отправился в печать (игра будет доступна в рознице) и на загрузку в цифровые магазины.

Обычно «озолочение» игры гарантирует неизменность даты её выхода, хотя бывали исключения (Cyberpunk 2077). The Blood of Dawnwalker отправилась в печать более чем за полтора месяца до релиза, так что переносов быть не должно.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (от 4999 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают нелинейный сюжет, серую мораль, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций и русского языка.

Ранее стало известно, что The Blood of Dawnwalker добавили в список желаемого более 2 млн человек

Ранее стало известно, что The Blood of Dawnwalker добавили в список желаемого более 2 млн человек

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

У братьев Томашкевичей на The Blood of Dawnwalker наполеоновские планы. В рамках июньской презентации Summer Game Fest 2026 показали тизер будущего франшизы с Коэном в современном мире.

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Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
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