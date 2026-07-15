Домашний интернет в России дорожает всё быстрее — и это ещё не предел

В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет, увеличившихся в первом полугодии на 10–20 % в зависимости от региона, оператора и методики расчета, тогда как за весь прошлый год они выросли лишь на 5–7 %, сообщили «Известия».

По данным «ТМТ Консалтинг», тарифы на домашний интернет в России в первом полугодии выросли на 8–10 % по сравнению с концом 2025 года. При этом стоимость услуг широкополосного доступа (ШПД) повысили как крупные операторы, так и небольшие региональные компании. В частности, «Ростелеком» поднял стоимость части тарифов примерно на 60 руб., а крупнейший независимый интернет-провайдер «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 руб.

В «Ростелекоме» объяснили индексацию стоимости части архивных тарифов изменением себестоимости сервисов (в среднем по стране она выросла примерно на 50 руб.).

Согласно данным АО «ЕСК», рост тарифов на домашний интернет в первом полугодии ускорился до 10–12 % против 5–7 % во второй половине 2025 года. Одним из факторов ускорения роста в компании считают увеличившуюся нагрузку на фиксированные сети в связи с действиями сотовых операторов в рамках политики безопасности. Также сыграло роль повышение тарифов на доступ к коммуникациям со стороны организаций — владельцев этой инфраструктуры.

По словам партнёра Comnews Research Леонида Коника, в дополнение к увеличению абонентской платы некоторые провайдеры начали вводить плату за подключение, которое ранее предоставлялось бесплатно. По его оценкам, рост тарифов на домашний интернет составил в среднем по стране 20 % за последние полгода. «Но важно отметить, что во всех городах остаются небольшие провайдеры, которые повышают цены гораздо скромнее, и у них по-прежнему можно получить базовую услугу доступа за 400–600 рублей в месяц», — сообщил эксперт. Он добавил, что ещё полгода-год назад стоимость услуг домашнего интернета (как минимум в европейской части России) составляла 400–500 руб. в месяц.

В «МегаФоне» объяснили рост тарифов существенным увеличением совокупной стоимости владения инфраструктурой. Среди ключевых факторов в компании назвали удорожание оборудования, рост арендных платежей и тарифов на электроэнергию, а также увеличение расходов на фонд оплаты труда.

«Во втором полугодии ожидаем дополнительный рост ещё на 12–15 % из-за действий владельцев инфраструктуры. Если ФАС как регулятор экономических отношений не обратит внимания на аппетиты базовых монополий, избежать индексации тарифов не удастся», — прогнозирует генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков.