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Безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! на релизе порадовал игроков и критиков

Как и было обещано, 15 июля с месячным опозданием от исходного расписания на полки цифровых магазинов прибыл безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! от барселонской студии Undercoders.

Источник изображений: Fireshine Games

Источник изображений: Fireshine Games

Denshattack! вышла на PC (719 рублей в российском Steam до 29 июля, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в Game Pass. Релиз сопровождался музыкальным геймплейным трейлером.

На фоне премьеры Denshattack! удостоилась оценок от критиков (86−90 % на Metacritic). Хвалят увлекательный геймплей, непревзойдённый стиль и энергичный саундтрек, а ругают поверхностный сюжет и требовательное управление.

Тем временем пользователи Steam встретили игру 97 % положительных обзоров. Первые покупатели оценили геймплейную смесь Tony Hawk’s Pro Skater, Sonic и Jet Set Radio, оригинальный антураж и полное хаоса приключение.

События Denshattack! разворачиваются в Японии недалёкого будущего, которую настигла климатическая катастрофа. Банды устраивают нелегальные акробатические соревнования на поездах в рамках подпольного движения Denshattack.

В распоряжении пользователей окажется неподвластный гравитации поезд (можно настроить под себя), который позволит с акробатической грацией выполнять олли, кикфлипы, грайнды и другие скейтерские трюки.

Игра включает путешествие через крупнейшие города Японии, безумных боссов, полную совместимость со Steam Deck, английскую и японскую озвучку, а также текстовый перевод на восемь языков. Русского среди них нет.

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Теги: denshattack!, undercoders, fireshine games, платформер
denshattack!, undercoders, fireshine games, платформер
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