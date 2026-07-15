Безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! на релизе порадовал игроков и критиков

Как и было обещано, 15 июля с месячным опозданием от исходного расписания на полки цифровых магазинов прибыл безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! от барселонской студии Undercoders.

Denshattack! вышла на PC (719 рублей в российском Steam до 29 июля, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в Game Pass. Релиз сопровождался музыкальным геймплейным трейлером.

На фоне премьеры Denshattack! удостоилась оценок от критиков (86−90 % на Metacritic). Хвалят увлекательный геймплей, непревзойдённый стиль и энергичный саундтрек, а ругают поверхностный сюжет и требовательное управление.

Тем временем пользователи Steam встретили игру 97 % положительных обзоров. Первые покупатели оценили геймплейную смесь Tony Hawk’s Pro Skater, Sonic и Jet Set Radio, оригинальный антураж и полное хаоса приключение.

События Denshattack! разворачиваются в Японии недалёкого будущего, которую настигла климатическая катастрофа. Банды устраивают нелегальные акробатические соревнования на поездах в рамках подпольного движения Denshattack.

В распоряжении пользователей окажется неподвластный гравитации поезд (можно настроить под себя), который позволит с акробатической грацией выполнять олли, кикфлипы, грайнды и другие скейтерские трюки.

Игра включает путешествие через крупнейшие города Японии, безумных боссов, полную совместимость со Steam Deck, английскую и японскую озвучку, а также текстовый перевод на восемь языков. Русского среди них нет.