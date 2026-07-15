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Google выкупила всю мощность крупной солнечной электростанции, которую ещё не построили

Google заключила сделку на покупку полного объёма электроэнергии, которую будет вырабатывать крупная солнечная электростанция. Поисковый гигант будет получать 100 % электроэнергии, производимой комплексом Steel River Energy Center в Арканзасе, после ввода объекта в эксплуатацию в 2029 году. Это составит 1,6 ГВт солнечной генерации и 2 ГВт мощности систем накопления энергии — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 315 тыс. жилых домов.

Источник изображения: American Public Power Association / unsplash.com

Источник изображения: American Public Power Association / unsplash.com

Технологический гигант будет платить фиксированную цену за электроэнергию от солнечной электростанции, но не станет использовать её напрямую. Компания продолжит получать электроэнергию из сети, работающей на разных источниках: угольных электростанциях, атомной энергетике, возобновляемых источниках, природном газе и собственных генерирующих мощностях — обычно это газовые турбины.

Мощность солнечной электростанции Steel River Energy Center войдёт в состав энергетического баланса этой сети. Когда строительство проекта завершится, он будет обеспечивать 2,45 ГВт солнечной генерации при ёмкости батарей 2,9 ГВт·ч. В рамках двух из трёх этапов проект уже получил финансирование в размере $3,5 млрд — приоритет отдаётся стальным конструкциям и солнечным панелям американского производства.

В прошлом году Google нарастила потребление электроэнергии на 37 % и на ту же величину увеличила выбросы; аналогичную тенденцию продемонстрировали Meta и Amazon — техногиганты вводят в эксплуатацию новые центры обработки данных для искусственного интеллекта. Значительную часть роста потребления обеспечило ископаемое топливо, а значит, увеличились и выбросы углекислого газа. Крупные технологические компании заключают партнёрские соглашения с проектами в области чистой энергетики, чтобы компенсировать потребление энергии, полученной за счёт ископаемого топлива. Meta ранее выкупила всю мощность в 200 МВт, вырабатываемую солнечной электростанцией в Техасе; Amazon приобрела проблемный проект Sunstone мощностью 1,2 ГВт, включающий солнечную электростанцию и системы накопления энергии в Орегоне.

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Теги: google, солнечная энергия, партнёрство
google, солнечная энергия, партнёрство
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