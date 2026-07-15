Google выкупила всю мощность крупной солнечной электростанции, которую ещё не построили

Google заключила сделку на покупку полного объёма электроэнергии, которую будет вырабатывать крупная солнечная электростанция. Поисковый гигант будет получать 100 % электроэнергии, производимой комплексом Steel River Energy Center в Арканзасе, после ввода объекта в эксплуатацию в 2029 году. Это составит 1,6 ГВт солнечной генерации и 2 ГВт мощности систем накопления энергии — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 315 тыс. жилых домов.

Технологический гигант будет платить фиксированную цену за электроэнергию от солнечной электростанции, но не станет использовать её напрямую. Компания продолжит получать электроэнергию из сети, работающей на разных источниках: угольных электростанциях, атомной энергетике, возобновляемых источниках, природном газе и собственных генерирующих мощностях — обычно это газовые турбины.

Мощность солнечной электростанции Steel River Energy Center войдёт в состав энергетического баланса этой сети. Когда строительство проекта завершится, он будет обеспечивать 2,45 ГВт солнечной генерации при ёмкости батарей 2,9 ГВт·ч. В рамках двух из трёх этапов проект уже получил финансирование в размере $3,5 млрд — приоритет отдаётся стальным конструкциям и солнечным панелям американского производства.

В прошлом году Google нарастила потребление электроэнергии на 37 % и на ту же величину увеличила выбросы; аналогичную тенденцию продемонстрировали Meta✴ и Amazon — техногиганты вводят в эксплуатацию новые центры обработки данных для искусственного интеллекта. Значительную часть роста потребления обеспечило ископаемое топливо, а значит, увеличились и выбросы углекислого газа. Крупные технологические компании заключают партнёрские соглашения с проектами в области чистой энергетики, чтобы компенсировать потребление энергии, полученной за счёт ископаемого топлива. Meta✴ ранее выкупила всю мощность в 200 МВт, вырабатываемую солнечной электростанцией в Техасе; Amazon приобрела проблемный проект Sunstone мощностью 1,2 ГВт, включающий солнечную электростанцию и системы накопления энергии в Орегоне.