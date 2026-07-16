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Google меняет концепцию поиска по картинкам в честь 25-летия сервиса — раздел станет похож на бесконечную ленту Pinterest

Компания Google на этой неделе праздновала 25-летие со дня запуска функции поиска изображений Google Images, в связи с чем обновила дизайн главной страницы продукта и добавила встроенную функцию генерации изображений на основе ИИ.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

На обновлённой странице Google Images пользователи увидят «динамичную, захватывающую галерею» изображений «Для вас», подобранную в соответствии с их интересами и историей просмотров. Над галереей Google Images будут отображаться вкладки, которые позволят пользователю «вернуться и продолжить изучение, основываясь на том, что его вдохновляет». В частности, пользователи смогут хранить в «коллекциях» идеи нарядов для отпуска и способы обустройства уголка для чтения, к которым можно будет вернуться позже.

Обновлённый дизайн Google Images появится в течение ближайших недель на настольных компьютерах в США на английском языке. Чтобы получить доступ к обновлённой странице, пользователям потребуется войти в свою учётную запись Google.

Также в раздел «ИИ-обзоры» в ближайшие недели будет добавлена функция генерации изображений на основе ИИ, позволяющая создавать, не покидая страницу поиска, оригинальные изображения на основе текстовых подсказок, используя модели Google Nano Banana. Эта функция будет доступна на английском языке для пользователей во всех регионах, где в настоящее время поддерживается создание изображений в режиме ИИ.

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Теги: google, google images, ии
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