Новый трейлер подтвердил дату выхода Emberville — ролевого боевика, который выглядит как смесь Diablo и Stardew Valley

Разработчики из независимой ирландской студии Cygnus Cross объявили точную дату выхода в раннем доступе своего пиксельного ролевого экшена Emberville, сочетающего элементы Diablo и Stardew Valley.

Напомним, Emberville находится в разработке как минимум с 2023 года (анонсирующий трейлер вышел в прошедшем январе) и готовилась к дебюту в раннем доступе на протяжении текущего лета.

Как стало известно, ранний доступ Emberville стартует в Steam и GOG лишь 27 октября 2026 года. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером, представленным посредством издания IGN.

События Emberville развернутся в огромной магической тюрьме Витромотусе, где однажды без воспоминаний пробуждается главный герой. Игроки должны найти путь на свободу и помочь восстановить некогда процветающий город Эмбервилл.

В глубинах вечной темницы протагонист сможет найти и спасти множество колоритных персонажей — жителей Эмбервилла, — которые в благодарность за выручку поделятся своими историями и полезными знаниями.

Новые скриншоты

Обещают простую, но глубокую боевую систему, механики наследования навыков и индивидуализации героя, процедурную генерацию мира, широкий выбор классов, звёздный актёрский состав и текстовый перевод на русский.

На старте раннего доступа Emberville предложит примерно половину сюжета, все основные геймплейные механики, одиночный режим и поддержку контроллера. Полноценный релиз ожидается осенью 2027 года.