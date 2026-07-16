ИИ-агент Google Gemini Spark ускорился в полтора раза и поднаторел в работе с документами

Google начала развёртывать агента с искусственным интеллектом Gemini Spark несколько месяцев назад, и за это время он получил несколько обновлений. С очередным он получил новые возможности и стал работать быстрее.

ИИ-агент стал лучше взаимодействовать с приложениями Workspace. Он открывает и позволяет редактировать файлы в «Google Документах»; читает комментарии в «Таблицах» и «Презентациях» — в этих приложениях он открывает и редактирует как личные документы, так и документы с общим доступом. Ранее Gemini Spark планировал встречи, составлял краткие сводки разговоров и выполнял другие функции — расширение поддержки Workspace сделает его ещё полезнее.

Google ускорила ИИ-агент — он стал работать на 50 %, утверждает разработчик, и это должно быть заметно. Приложение теперь может обрабатывать данные из нескольких источников параллельно, благодаря чему быстрее решает сложные задачи. Пока Gemini Spark доступен только подписчикам Google AI Ultra, но в компании рекомендовали следить за обновлениями сервиса и пользователям AI Pro — возможно, вскоре его аудитория расширится.

Набор функций Gemini Spark расширился для пользователей подписки Google AI Ultra почти во всех регионах присутствия сервиса — он не работает в странах ЕЭЗ, в Нигерии, Швейцарии и Великобритании.