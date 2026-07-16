ЕС готовит для Google новые многомиллионные штрафы — теперь из-за поиска и «Play Маркета»

На следующей неделе Еврокомиссия объявит о ряде решений в отношении Google, усилив контроль над действиями технологических гигантов в тот момент, когда напряжённость в отношениях с Вашингтоном начала ослабевать, сообщает Financial Times.

Ведомство вынесет в отношении Google ряд решений о штрафах в размере нескольких сотен миллионов евро, утверждают источники издания; в случае несоблюдения новых норм над компанией нависнет угроза ежедневных штрафных выплат. Штрафы связаны с двумя расследованиями: по итогам первого комиссия вынесет постановление, что Google незаконно отдаёт предпочтение собственным сервисам в сфере шопинга, путешествий и других услуг в поиске — в ущерб конкурентам; по итогам второго ведомство потребует, чтобы Google предоставила разработчикам приложений в «Play Маркете» свободу направлять пользователей на альтернативные ресурсы.

Оба расследования проводятся в рамках «Закона о цифровых рынках» (DMA), нарушение которого грозит компаниям штрафами в размере до 10 % от мирового оборота — за прошлый год владеющий Google холдинг Alphabet заявил о выручке в размере $402,83 млрд. Если в течение 60 дней компания не выполнит требования DMA, ей грозят периодические штрафные платежи, хотя она упорно пытается договориться с Еврокомиссией и урегулировать расследование, отделавшись только штрафом за прошлые нарушения. Точный размер новых штрафов во внутренних документах ведомства не указывается, но говорится, что несоблюдение требований «следует рассматривать как серьёзное нарушение».

На этой неделе Брюссель должен решить, обязана ли Google предоставлять сторонним поисковым системам доступ к данным её собственной поисковой службы: механизмам ранжирования, запросам, кликам и просмотрам. Компания предупреждает, что это поставит конфиденциальность пользователей под угрозу. Комиссия также определит, в какой степени Google должна предоставлять сторонним поставщикам сервисов искусственного интеллекта доступ к тем же функциям, что и собственному Gemini, чтобы обеспечить равные условия конкуренции на рынке инструментов ИИ.