VK внезапно объявила о продаже магазина приложений RuStore

Холдинг VK договорился о продаже 100 % магазина приложений RuStore. Покупателем стал генеральный директор компании, разработавшей платформу, Дмитрий Панкрушев.

«RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений», — заявили в VK. Администрация магазина приложений будет и далее внедрять обновления продуктов, развивать новые функции платформы и обеспечивать стабильную работу площадки. Она продолжит предоставлять услуги пользователям, разработчикам и партнёрам.

RuStore обладает статусом официального российского магазина приложений для Android. Сегодня на платформе опубликованы более 110 000 приложений и игр, ежемесячный охват сервиса составляет 68 млн пользователей, сообщили в VK. С 2023 года приложение RuStore является обязательным для предустановки на Android-смартфоны, которые продаются в России.