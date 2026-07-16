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Спустя 12 лет безвозвратных утрат в The Sims 4 всё-таки появятся автоматические сохранения

От несчастных случаев не застрахован никто, даже персонажи симулятора жизни The Sims 4 от Electronic Arts и Maxis. Фанаты годами надеялись на появление в игре автоматических сохранений, и скоро их мечта наконец исполнится.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как сообщила команда The Sims 4 в новом списке неотложных дел, запланированный на 21 июля патч добавит автосохранения и напоминания о сохранении. Новые функции должны помочь пользователям не потерять прогресс в игре.

В настройках можно будет установить, когда именно должно срабатывать автосохранение: после перемещения между участками, по прошествии определённого периода времени или в моменты важных событий.

В обсуждении на Reddit игроки остались удивлены, что столь базовой функции пришлось ждать 12 лет, однако закалённым годами утрат фанатам автосохранения и не нужны: «Sims 2 и 3 научили людей сохраняться очень часто».

Дружелюбный или угрюмый гном будет напоминать сохраниться вручную

Напоминать сохраниться вручную игрокам The Sims 4 будет гном

Кроме того, патч от 21 июля принесёт в The Sims 4 для Mac и консолей оптимизацию памяти. Улучшения будут заметны во время долгих сеансов игры, в крупных домохозяйствах и при загрузке старых сохранений.

Оптимизация должна повысить стабильность The Sims 4, улучшить частоту кадров и время отклика, сократить время загрузки, снизить риск связанных с памятью вылетов и проблем с сохранениями.

The Sims 4 вышла в сентябре 2014 года, а в 2022-м стала условно-бесплатной — игра доступна на PC (Steam, EGS, EA App), Mac, PS4 и Xbox One. Аудитория проекта спустя 10 лет после релиза превысила 85 млн человек.

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Теги: the sims 4, maxis, electronic arts, симулятор жизни
the sims 4, maxis, electronic arts, симулятор жизни
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