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Google Store опубликовал тизер Pixel 11 и показал Pixel Glow

Скоро Google выпустит смартфоны серии Pixel 11 — презентация устройств Made by Google назначена на 12 августа. В преддверии этой даты компания уже начала подготовку интернет-магазина Google Store к выходу новых устройств и опубликовала тизерное видео.

Источник изображения: store.google.com

Источник изображения: store.google.com

Опубликованное на сайте Google Store видео в значительной степени повторяет изображение смартфонов серии Pixel 11, знакомое по многочисленным утечкам, но у этой версии есть одна важная особенность — в блоке камер смартфона явно обозначена RGB-подсветка Pixel Glow, выступающая в качестве многофункционального индикатора. Поддержка подобных элементов теперь реализована на уровне Android.

На презентации Google, как ожидается, анонсирует смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold, а также смарт-часы нового поколения Pixel Watch 5. К сожалению, в отношении нового носимого устройства компания не опубликовала никаких тизеров — ни картинок, ни видео. На сайте Google Store можно подписаться на оповещения по электронной почте и 12 августа получить некое «эксклюзивное предложение»: подписку придётся оформить до 7 августа, а промокод будет действителен до 27 августа — применить его можно будет только к покупке нового Pixel 11.

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Теги: google, pixel, тизер
google, pixel, тизер
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