По данным Rusprofile, за первые шесть месяцев 2026 года в России было создано около 37 тыс. новых компаний и ИП в сфере IT, а общая их численность выросло до 273 тыс. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, когда прирост составил 13,3 тыс. организаций, наблюдается увеличение показателя на уровне 64 %. Параллельно с этим наблюдается устойчивый спрос на государственную аккредитацию: за отчётный период её получили более 500 компаний.

Эксперты связывают такой рост с юридической перестройкой организаций и снижением порога входа в отрасль благодаря искусственному интеллекту. При этом многие компании в течение последнего года провели сокращение штата сотрудников. Это указывает на то, что за открытием многих компаний могут стоять перешедшие на аутсорсинг команды. Параллельно с этим более 5 тыс. компаний находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

В Минцифры отметили устойчивый интерес со стороны IT-компаний к получению и подтверждению государственной аккредитации. «Этому способствует сохранение действующих мер господдержки и расширение круга компаний, которые могут претендовать на аккредитацию», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, в этом году правительство расширило критерии получения IT-аккредитации, включив новые категории разработчиков отечественных цифровых решений. Для уже аккредитованных организаций продлили срок прохождения ежегодной процедуры подтверждения. За первые шесть месяцев нынешнего года были аккредитованы более 500 новых компаний, а общее количество организаций в реестре сейчас превышает 21 тыс. единиц.

Гендиректор веб-интегратора ITECH (технологический партнёр Rusprofile) Евгения Круглова считает, что одна из причин увеличения количества компания — юридическая. Она отметила, что некоторые компании продолжают наводить порядок в структуре, т.е. закрывать старые юрлица, которые были заточены под западных вендоров, или устаревшие налоговые схемы. На их месте появляются новые юрлица под актуальные условия работы и сокращающиеся с 2026 года льготы для IT.

Гендиректор IT-компании «ГрафТех» Юрий Василенко считает, что статистика регистраций сама по себе не свидетельствует о реальном расширении рынка. «При постановке на учёт компании указывают множество кодов ОКВЭД, и мы не можем с уверенностью утверждать, что 64-процентный прирост касается именно организаций, для которых IT является основным видом деятельности. Нередко направление указывается как дополнительное», — рассказал господин Василенко.

Он также обратил внимание на противоположный тренд в операционных показателях. «Во многих IT-компаниях происходит сокращение персонала вплоть до 30 %. Это касается и разработчиков, и инженерных специалистов. Таким образом, рост числа юрлиц никак не коррелирует с занятостью в секторе, а скорее маскирует структурные изменения», — считает Юрий Василенко. По его мнению, всплеск регистраций в основном связан с пересмотром бизнес-моделей: крупные компании выделяют внутренние IT-подразделения в отдельные юрлица для получения льгот, а часть программистов, покидающих штат, уходит в аутсорс, также оформляя собственные компании. «Это не создание новых рабочих мест, а перераспределение существующих кадров между разными формами занятости», — уверен Василенко. При этом в Минцифры со ссылкой на исследование ВШЭ отметили, что количество специалистов в сфере IT за первый квартал увеличилось на 102 тыс. и приблизилось к 1,2 млн человек.