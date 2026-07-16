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Линус Торвальдс посоветовал противникам ИИ «форкнуться»

Главный разработчик Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что проект операционной системы не относится к «противодействующим искусственному интеллекту», а всем недовольным такой позицией участникам проекта он предложил либо покинуть его, либо создать форк ядра.

Источник изображения: Numan Ali / unsplash.com

Источник изображения: Numan Ali / unsplash.com

«Linux не является одним из этих проектов, направленных против ИИ, а если у кого-то есть с этим проблемы, они могут создать проект с открытым исходным кодом и сделать форк. <..> Или просто уйти», — заявил господин Торвальдс. Известный прагматик, он охарактеризовал ИИ как инструмент, «точно такой же, как и другие инструменты, которыми мы пользуемся. И это, безусловно, полезный инструмент. Год назад это было, наверное, не так „очевидно“, но сегодня это сомнений уже не вызывает. Любой, кто сомневается, явно им не пользовался», — добавил он.

В октябре 2024 года он придерживался другого мнения: посчитал 90 % заявлений об ИИ маркетинговой шумихой, выразил неприязнь в отношении создаваемого технологической отраслью ажиотажа, но допустил, что в ближайшие пять лет ситуация изменится. На деле прошёл лишь 21 месяц. ИИ может быть «несколько болезненным инструментом с точки зрения рабочей нагрузки и просто того, что „он постоянно находит досадные ошибки“. Но спрятать головы в песок и петь во весь голос „ля-ля-ля, я тебя не слышу“, как это делают некоторые — не решение. <..> В сообществе разработчиков ядра мы занимаемся открытым исходным кодом, потому что это помогает в разработке более качественных технологических продуктов, а не по религиозным причинам. Поэтому мы принимаем решения, основываясь прежде всего на технических достоинствах, а не на страхе перед новыми инструментами».

Качество отчётов об ошибках и проверка кода средствами ИИ значительно улучшились, подтвердили другие разработчики — «мир изменился» примерно месяц назад. На деле ИИ предстоит проделать ещё много работы, прежде чем он докажет, что приносит больше пользы, чем вреда. «ИИ не идеален. Но любому, кто указывает на проблемы с ИИ, лучше посмотреть в зеркало и тут же указать на себя. Потому что и естественный интеллект тоже не всегда так уж хорош», — в традиционно резковатой манере высказался Линус Торвальдс.

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Теги: линус торвальдс, linux, ии
линус торвальдс, linux, ии
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