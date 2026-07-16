Супергеройская комедия Dispatch выйдет на Xbox до конца июля

Разработчики из американской студии AdHoc назвали точную дату релиза своей супергеройской комедии Dispatch на актуальных консолях от Microsoft. По такому случаю был выпущен отдельный трейлер.

По сюжету главный герой Роберт Робертсон (он же Меха-Мэн) в битве с заклятым врагом теряет свою меха-броню, что заставляет его временно устроиться на работу в качестве диспетчера для супергероев.

Игроку предстоит взять на себя управление отрядом бывших суперзлодеев, параллельно участвуя в перепалках с коллегами в офисе. Геймплей условно разделён на две части: в течение рабочей смены Роберт отправляет своих подопечных на короткие миссии и следит за их выполнением, а оставшееся время он общается с коллегами.

Dispatch изначально вышла на PC (Steam) и PS5 в октябре 2025-го, в январе 2026 года добралась до Nintendo Switch и Switch 2. Релиз в Microsoft Store, на Xbox Series X и S состоится 29 июля.