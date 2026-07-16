Взрыв ракеты Blue Origin сорвал планы AST SpaceMobile: запуск сервиса спутниковой связи перенесли на 2027 год

Спутниковый оператор мобильной связи AST SpaceMobile начнёт оказывать услуги только в 2027 году. Вместе с тем компания заявила о намерении заключить новые партнёрские соглашения или произвести поглощения, чтобы укрепить свои возможности по запуску спутников после инцидента с ракетой компании Blue Origin.

Первоначально AST SpaceMobile намеревалась начать обслуживание клиентов в конце 2026 года, но теперь решила перенести этот срок на 2027 год. Соответствующее заявление компания сделала в документах, поданных биржевому регулятору. Она рассчитывала, что Blue Origin поможет ей запустить и развернуть 45 спутников BlueBird уже к концу этого года, что позволило бы начать обслуживание клиентов наземных операторов AT&T и Verizon. Но, «исходя из текущих ожиданий компании относительно доступности запусков, её план по выводу на орбиту примерно 45 спутников BlueBird перенесён на начало 2027 года». Задержку вызвал инцидент со взрывом ракеты New Glenn.

Несмотря на крупную аварию, Blue Origin намеревается вернуть New Glenn к полётам до конца года. AST SpaceMobile тем временем отправила три своих аппарата BlueBird на ракете SpaceX Falcon 9; ещё три спутника стартуют на ракете той же модели в первой половине августа. Этого явно недостаточно: в результате группировка спутников оператора составит лишь 13 аппаратов. Поэтому компания пытается заключить контракт с новым партнёром, не ограничиваясь только Blue Origin и SpaceX.

AST SpaceMobile объявила о привлечении $1 млрд посредством размещения конвертируемых облигаций. Эти средства пойдут на «расширение спектра инициатив роста и обеспечение дополнительного доступа на орбиту для орбитальной сотовой связи, включая партнёрства и/или поглощения для дальнейшей вертикальной интеграции бизнеса и снижения рисков, связанных со сторонними поставщиками услуг запуска».

В кого именно компания может инвестировать, пока неясно, учитывая ограниченный круг поставщиков. По одной из версий, речь может идти о United Launch Alliance. Однако в заявлении компании пока говорится следующее: «AST SpaceMobile в настоящее время не имеет никаких договорённостей или соглашений относительно каких-либо подобных стратегических сделок». На конец июня у неё было $2,7 млрд денежных средств, указано в документах.