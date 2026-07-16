Сегодня 16 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... GPT-5.6 Sol за час доказала математическ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

GPT-5.6 Sol за час доказала математическую гипотезу, над которой учёные бились более 50 лет

OpenAI объявила, что модель GPT-5.6 Sol смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов (Cycle Double Cover Conjecture), остававшуюся нерешённой более 50 лет. По утверждению компании, успешное доказательство было получено одновременно с выпуском новой версии ИИ-модели.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Гипотеза, сформулированная в 1970-х годах, относится к области теории графов, изучающей вершины и соединяющие их рёбра. Она утверждает, что практически любой граф допускает двойное покрытие циклами, при котором каждое ребро входит ровно в два замкнутых контура. Ранее, как отмечает авторитетный научно-популярный журнал Scientific American, математикам удавалось доказать это лишь для отдельных классов графов, однако общего решения получить не удавалось.

Созданное с помощью GPT-5.6 Sol доказательство показывает, что любой граф, удовлетворяющий условиям гипотезы, может быть покрыт не более чем восемью специально подобранными циклами. По мнению математика Ноги Алона (Noga Alon) из Принстонского университета (Princeton University), полученный результат стал ещё одним свидетельством того, что инструменты искусственного интеллекта уже начинают существенно влиять на современные математические исследования.

Для получения доказательства OpenAI использовала специальный промпт, опубликованный вместе с результатами работы. В частности, модели было предложено распределить решение между 64 агентами, работающими параллельно, а также не прекращать поиск решения, даже если задача считается нерешённой. Кроме того, разработчики рекомендовали модели уделить поиску доказательства не менее восьми часов, прежде чем отказаться от дальнейших попыток.

Математик Эндрю Сазерленд (Andrew Sutherland) из Массачусетский технологический институт (MIT) предположил, что подобные случаи могут повторяться и в дальнейшем. По его словам, некоторые задачи приобретают репутацию исключительно сложных, из-за чего исследователи уделяют им меньше внимания, тогда как большие языковые модели способны объединять уже существующие методы и находить относительно простые решения для давно известных математических гипотез.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-агент Google Gemini Spark ускорился в полтора раза и поднаторел в работе с документами
OpenAI представила первый гаджет — клавиатуру для управления ИИ-агентами Codex
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Samsung Health пообещала не удалять данные пользователей, запретивших обучать на них ИИ
Линус Торвальдс посоветовал противникам ИИ «форкнуться»
Google меняет концепцию поиска по картинкам в честь 25-летия сервиса — раздел станет похож на бесконечную ленту Pinterest
Теги: openai, gpt-5.6, математика
openai, gpt-5.6, математика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
LFP-батареи CATL оказались самыми долговечными среди аккумуляторов в электромобилях Tesla
OnePlus начал спешно сворачивать деятельность в США и Европе, а Realme уйдёт из Китая
Бывший продюсер GTA V и RDR: только на консолях GTA VI выходит не потому, что Rockstar «плевать на ПК»
Новый трейлер подтвердил дату выхода Emberville — ролевого боевика, который выглядит как смесь Diablo и Stardew Valley
В России резко выросло число новых IT-компаний — программисты всё чаще уходят в аутсорс
Аналитики: за первую неделю предзаказов GTA VI заработала более четверти миллиарда долларов 3 мин.
GPT-5.6 Sol за час доказала математическую гипотезу, над которой учёные бились более 50 лет 2 ч.
Европа обязала Google открыть Android для сторонних ИИ-помощников и делиться поисковыми данными с конкурентами 2 ч.
Samsung Health пообещала не удалять данные пользователей, запретивших обучать на них ИИ 2 ч.
Microsoft запретила некоторым компьютерам Dell устанавливать последнее обновление Windows 11 3 ч.
«ВКонтакте» сменила прописку — основным адресом стал vk.ru 3 ч.
Android 17 сделает панель задач на устройствах с большими экранами удобнее 4 ч.
Линус Торвальдс посоветовал противникам ИИ «форкнуться» 4 ч.
Супергеройская комедия Dispatch выйдет на Xbox до конца июля 4 ч.
Google удалила приложения Max и VK из магазина «Play Маркет» 4 ч.
xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus 29 мин.
Взрыв ракеты Blue Origin сорвал планы AST SpaceMobile: запуск сервиса спутниковой связи перенесли на 2027 год 2 ч.
Nvidia переманила SEGA на Arm: игры японского издателя выйдут на RTX Spark, а первой станет Virtua Fighter Crossroads 2 ч.
Дисплеи Galaxy S26 Ultra начали «краснить», и в Samsung не знают почему 2 ч.
MSI представила четвёрку GeForce RTX 5060 на графических процессорах от RTX 5070 2 ч.
Submer построит на бывшем химическом заводе в Каталонии ИИ ЦОД за €1 млрд 3 ч.
Nvidia представила компактные компьютеры Jetson T3000 и T2000 на чипах Blackwell для роботов 3 ч.
NVIDIA представила модули Jetson T2000 и T3000 с GPU Blackwell для ИИ-задач на периферии 3 ч.
YADRO выпустила российский сервер H225 G4 на базе AMD EPYC Turin 3 ч.
Индия выделила $20 млрд на развития производства чипов и смартфонов в стране 3 ч.