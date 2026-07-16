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ИИ-агент Claude сможет использовать учётные данные из 1Password, но увидеть пароли он не сможет

Менеджер паролей и цифровых ключей 1Password представил новую интеграцию с браузером для нейросети Claude, позволяющую ИИ-агенту использовать конфиденциальные данные пользователя, к которым у него непосредственного доступа не имеется.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Работа функции основана на разработанном 1Password механизме zero-exposure security framework (фреймворк безопасности с нулевым уровнем подверженности/раскрытия), который передаёт необходимые учётные данные через защищённый канал. Благодаря этому Claude получает возможность использовать логины, пароли и одноразовые коды многофакторной аутентификации при выполнении конкретной задачи, не имея доступа к самим секретным данным. Каждое обращение, как уточняет The Verge, к хранилищу требует отдельного подтверждения пользователя с помощью биометрической аутентификации, после чего 1Password дополнительно проверяет страницу, чтобы убедиться, что конфиденциальная информация не осталась доступной.

В компании также отметили, что после передачи управления ИИ-агенту доступ к хранилищу автоматически ограничивается только теми учётными данными, которые были явно разрешены для текущей операции. Остальные записи, находящиеся в хранилище менеджера, остаются недоступными для Claude.

Интеграция уже доступна пользователям 1Password на macOS в индивидуальных, семейных и корпоративных тарифах. Для её использования необходимы настольные приложения и браузерные расширения 1Password и Claude. На первом этапе ИИ-агент сможет работать только с данными, связанными с авторизацией, тогда как поддержку платёжных карт и персональных сведений 1Password планирует добавить позднее.

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Теги: 1password, claude, anthropic
1password, claude, anthropic
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