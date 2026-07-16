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Инсайдер рассекретил, когда выйдет и сколько будет стоить EA Sports FC 27

Американский издатель и разработчик Electronic Arts представил EA Sports FC 26 ровно год назад, а спустя 12 месяцев лишь готовится к анонсу своего следующего флагманского футбольного симулятора.

Источник изображения: Steam (JackeyLovely)

Источник изображения: Steam (JackeyLovely)

По данным инсайдера billbil-kun c портала Dealabs, EA Sports FC 27 будет представлена на следующей неделе и выйдет 25 сентября 2026 года. Самое дорогое издание, помимо прочего, предложит ранний доступ к игре за восемь дней до релиза.

Если верить billbil-kun, EA Sports FC 27 разрабатывается для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра поступит в продажу как в цифровом, так и в розничном форматах (с диском в коробке).

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Что касается стоимости, то стандартное издание EA Sports FC 27 в Европе оценят в €70 для PC/Switch и в €80 для PlayStation/Xbox. Цена для США будет одна на всех целевых платформах — $70.

Наполнение и геймплейные особенности EA Sports FC 27 до сих пор остаются в секрете, как и футбольные звёзды, которые появятся на обложке. Утечки указывают на то, что в игре появится режим с открытым миром.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

EA Sports FC 26 вышла 26 сентября 2025 года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. За первый месяц продажи игры превысили 12 млн копий, две трети из которых пришлись на PlayStation.

Согласно проведённой Electronic Arts в EA Sports FC 26 симуляции матчей Чемпионата мира по футболу 2026, победителем турнира станет сборная Испании. Проверить прогноз можно на финале состязании 19 июля.

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Теги: ea sports fc 27, electronic arts, спортивный симулятор
ea sports fc 27, electronic arts, спортивный симулятор
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