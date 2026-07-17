Компания Google изменила название своего инструмента для углубленного анализа данных, NotebookLM. Теперь он называется Gemini Notebook. Это сделано для того, чтобы продукт лучше вписывался в общую концепцию инструментов Google для работы с искусственным интеллектом.

Gemini Notebook останется самостоятельным продуктом, не связанным с остальными инструментами Gemini, по крайней мере, пока. Наряду со сменой названия, поисковый гигант внёс ряд улучшений, таких как возможность написания и выполнения кода нативно. Таким образом, становится возможным проводить сложный анализ данных, основываясь исключительно на данных, собранных в ходе собственных исследований. Кроме того, Google заявляет, что вскоре добавит возможность переноса блокнотов, созданных в этой системе, в режим ИИ обычного поиска Google.

Компания добавляет, что аудитория Gemini Notebook теперь насчитывает более 30 млн индивидуальных пользователей и более 600 тыс. организаций. Решение привести бренд в соответствие с остальными инструментами Gemini не является большим сюрпризом, учитывая, что Google полностью интегрировал этот инструмент в приложение Gemini ещё в апреле.