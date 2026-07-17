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Netflix сообщила о применении генеративного ИИ почти в 300 проектах

Компания Netflix сообщила, что около 300 фильмов и сериалов, доступных на стриминговой платформе, создавались с применением генеративного искусственного интеллекта. Это позволило ускорить производство контента, одновременно повысив качество результатов и снизив затраты.

Источник изображения: Venti Views/Unsplash

Источник изображения: Venti Views/Unsplash

Информация прозвучала в финансовом отчёте Netflix за второй квартал, опубликованном в четверг. Компания уточнила, что в большинстве случаев ИИ применялся на этапе постпродакшна. В качестве примеров проектов названы Glory, Brasil 70: A Saga do Tri и The American Experiment, в которых искусственный интеллект использовался при создании сложных сцен, включая массовки, исторические сражения и общие планы вымышленных миров. Ранее генеральный директор Netflix Тед Сарандос (Ted Sarandos) также сообщал, что ИИ применялся при создании одной из сцен научно-фантастического сериала The Eternaut.

Параллельно Netflix продолжает наращивать инвестиции в ИИ-технологии и всё активнее интегрирует их в производственный процесс. Недавно компания приобрела ИИ-стартап Бена Аффлека (Ben Affleck), открыла собственную студию ИИ-анимации, а также использовала сгенерированный ИИ голос Джина Уайлдера (Gene Wilder) в новом реалити-шоу Wonka’s The Golden Ticket.

Согласно отчёту, Netflix получила выручку в размере $12,56 млрд, заявив, что по-прежнему планирует удвоить свои доходы от рекламы до $3 млрд. Кроме того, как пишет The Verge, зрители за последний отчётный период просмотрели более 97 млрд часов контента, что на 2 % больше, чем годом ранее. Параллельно платформа продолжает расширять ассортимент контента, добавляя видеоподкасты, короткие ролики в формате TikTok и готовится к показу видеоматериалов цифровых медиабрендов, включая BuzzFeed.

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Теги: netflix, стриминг, искусственный интеллект, генерация видео
netflix, стриминг, искусственный интеллект, генерация видео
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