Сериал God of War переснимут с новым Кратосом — Райан Хёрст получил серьёзную травму

Производство готовящегося Amazon MGM Studios к выходу сериала God of War по мотивам одноимённой серии фэнтезийных слешеров от Santa Monica Studio встало на паузу из-за травмы ведущего актёра.

По данным издания TMZ, американский актёр Райан Хёрст (Ryan Hurst), исполняющий в шоу роль сурового спартанца Кратоса, в конце июня пострадал на съёмках от разрыва бицепса и уже перенёс операцию.

Руководство проекта рассчитывало на возвращение Хёрста в строй к середине августа, однако период восстановления от такой травмы обычно растягивается на четыре−шесть месяцев. О продолжении съёмок до 2027 года наверняка пришлось бы забыть.

Как сообщают информаторы Deadline, после «тщательных раздумий» Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television решили заменить Хёрста другим актёром. Съёмки планируют возобновить в середине октября.

Согласно Deadline, выздоровление Хёрста — в приоритете, однако ожидаемый период восстановления оказался продолжительнее, чем может позволить себе съёмочный график. До инцидента успели отснять четыре полных эпизода.

Сериал God of War повествует о том, как после смерти жены Кратос с сыном Атреем в исполнении Каллума Винсона (Callum Vinson) отправляется в путешествие, чтобы развеять её прах с вершины самой высокой горы.

Ранее сообщалось, что сериал God of War получит два сезона — первый будет покрывать события God of War (2018), а второй перескажет историю God of War Ragnarok. По данным Deadline, на фоне травмы Хёрста план не изменился.