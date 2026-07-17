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Работники автосборочного предприятия Hyundai вышли на первую в истории забастовку против роботов

Когда в январе Hyundai Motor представила человекоподобного робота Atlas, десятки тысяч корейских работников автопроизводства с изумлением смотрели на 188-см машину, которая ходила по выставочной площадке, а её суставы могли вращаться на 360°. Профсоюз отреагировал жёстко: без предварительного согласия рабочих Atlas никогда не выйдет на производственную линию, сообщает Wall Street Journal.

Источник изображений: bostondynamics.com

Источник изображений: bostondynamics.com

На этой неделе работники завода Hyundai в Южной Корее провели частичную забастовку — это первая в истории автопрома остановка производства из-за человекоподобных роботов. У компании нет точных сроков внедрения Atlas на предприятиях в стране, но профсоюзы считают своим долгом подготовиться к этому заранее, чтобы обеспечить гарантии. Помимо Hyundai, программы роботизации автопроизводства есть у Tesla, Xiaomi, BMW, Mitsubishi, General Motors и немецкого производителя автозапчастей Schaeffler.

Наиболее вероятным кандидатом на начало противостояния в вопросе человекоподобных роботов является Южная Корея, где показатель внедрения промышленных роботов на душу населения более чем вшестеро превышает среднемировой. Внедрение человекоподобных роботов поддержал президент страны Ли Чжэ Мён (Lee Jae Myung) — он заявил, что «невозможно избежать гигантской колесницы, которая катится вперёд», и тем самым подстегнул к действиям профсоюз Hyundai, в который входят 40 000 работников. За ходом переговоров руководства компании с профсоюзами будут следить мировые автопроизводители и их сотрудники — это поможет понять перспективы других компаний в данном вопросе.

Первый вариант Atlas на гидравлике и тросовой страховке был представлен Boston Dynamics десять лет назад. В 2021 году Hyundai приобрела 80% акций Boston Dynamics, и Atlas переработали для промышленного применения. Но его появление на автопроизводстве вызвало резкое неприятие со стороны рабочих. Hyundai, третий по величине автопроизводитель в мире, заявила, что готова к конструктивному взаимодействию с профсоюзом и выработке соглашения, которое поддержит долгосрочные интересы как сотрудников, так и компании. Сроки развёртывания Atlas в Южной Корее пока не называются, но известно, что в 2028 году их начнут развёртывать на новом заводе Metaplant в американской Джорджии, где профсоюза нет.

Стоимость одного Atlas составляет, по оценкам, $130 000, но экономия на затратах позволит окупить робота за два года. Профсоюз Hyundai выдвинул беспрецедентные требования: переход от почасовой оплаты к фиксированному размеру жалованья на производстве, чтобы предотвратить сокращение рабочего времени; повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 лет; гарантии занятости, связанные с внедрением ИИ; увеличение размера премий, также связанное с бумом ИИ, который помог Hyundai повысить доходы. На минувшей неделе переговоры сорвались, и рабочие решили начать частичную забастовку. Они отказались выходить на четырёхчасовую рабочую смену, из-за чего может сорваться выпуск 5000 машин, и продажи компании сократятся на $134 млн.

Тем временем руководство Hyundai не намерено отказываться от проекта Atlas — в июне компания выкупила у SoftBank оставшуюся долю Boston Dynamics. Эксперты в области робототехники считают, что внедрение Atlas поможет Hyundai впервые испытать, способны ли человекоподобные роботы функционировать так, как задумано, на реальных заводах. Наконец, есть и благоприятные для рабочих прецеденты в мировом автопроме: во Франции руководство Renault договорилось с профсоюзами об обязательном переобучении сотрудников, пострадавших от роботизации.

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Теги: hyundai, atlas, забастовка
hyundai, atlas, забастовка
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