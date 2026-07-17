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Тысячи сотрудников Google требуют защиты от увольнения на фоне бума ИИ

На этой неделе генеральному директору Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai) передали петицию сотрудников с требованием предоставлением гарантий защиты от увольнения, которую подписали более 4500 человек. Это происходит на фоне продолжающейся череды сокращений штата крупных IT-компаний, которые параллельно с этим наращивают инвестиции в ИИ.

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

«Не обманывайте себя: это компания, которая переживает колоссальный, беспрецедентный успех. Эти увольнения и сокращения — не тяжелое решение, а прибыль, поставленная выше людей, обеспечивающих работу этой компании», — заявила Парул Коул (Parul Koul), инженер-программист Google и президент профсоюза работников Alphabet, перед штаб-квартирой компании в Калифорнии после передачи петиции в офис гендиректора Пичаи. Помимо прочего Коул указала на рыночную стоимость компании в $4 трлн, напомнив, что этот показатель вырос в четыре раза за последние шесть лет.

Инициированная профсоюзом петиция требует утверждения гарантированных выходных пособий для сотрудников в случае увольнения, предоставления возможности увольнения по собственному желанию до принудительного сокращения, а также возможность взять выходное пособие в виде оплачиваемого отпуска. Профсоюз также добивается отмены рейтингов эффективности, которые основаны на достижении квот, а не реальных заслугах. Официальные представители Google пока никак не комментируют данный вопрос.

Парул Коул сообщила, что при передаче петиции какого-то ответа от руководства получить не удалось. Документ оставили сотруднику офиса Пичаи, который обязался передать его гендиректору. «Эта петиция — крупнейший из поступивших в Google отзывов сотрудников по вопросам трудовой безопасности», — считает Коул.

В последние месяцы Google, как и другие IT-гиганты, сокращает штат сотрудников, одновременно с этим наращивая расходы в сфере ИИ. Около двух месяцев назад Google без лишнего шума уволила часть сотрудников своего облачного подразделения. Летом прошлого года компания упразднила более трети менеджеров, руководивших небольшими командами. На этом фоне топ-менеджеры Google продолжают говорить о намерении наращивать инвестиции в сфере ИИ.

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Теги: google, профсоюз, увольнения
google, профсоюз, увольнения
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