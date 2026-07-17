Кооперативное приключение в мире скандинавского фольклора Hela: of Mice & Magic приглянулось миллиону игроков — новый трейлер и сроки выхода

Шведская студия Windup Games под руководством режиссёра Unravel и Unravel Two Мартина Сахлина (Martin Sahlin) уточнила сроки выхода приключенческой игры Hela: of Mice & Magic, вдохновлённой скандинавским фольклором.

Напомним, Hela: of Mice & Magic была представлена позапрошлой весной (тогда игра ещё называлась просто Hela) и, согласно трейлеру 12-месячной давности, готовилась к релизу на протяжении 2026 года.

Как стало известно, Hela: of Mice & Magic выйдет в четвёртом квартале 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Анонс сопровождался 35-секундым геймплейным тизером.

По сюжету добрая волшебница заболела, и её фамильяр — бесстрашный мышонок — отправляется в путешествие (один или с друзьями) собирать ингредиенты и варить магические зелья, чтобы вернуть хозяйке здоровье.

Игрокам предстоит летать по воздуху благодаря волшебному рюкзаку-лягушке, решать головоломки среди живописных скандинавских пейзажей, преодолевать испытания природы и нести добро в мир. Традиционных сражений в проекте нет.

Обещают кооператив на четверых (локальный/онлайновый), реалистичную физику, динамическое окружение, «созданные с любовью к скандинавской природе» локации и графику на Unreal Engine 5. Поддержки русского языка нет.

Hela: of Mice & Magic рассчитана на игроков всех возрастов. Проект рассказывает трогательную историю о помощи другим, изучении природы и силе кооперации, а его живописный открытый мир можно исследовать в любом темпе.