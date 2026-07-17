Electronic Arts призвала разработчиков задуматься о внедрении рекламы в игры, потому что это «огромная возможность»

Вице-президент Electronic Arts по рекламе и спонсорству Александр Дао (Alexander Dao) в интервью The Game Business рассказал о важности продумывания внутриигровой рекламы уже на этапе разработки.

Напомним, в июне EA запустила платформу EA Advertising, которая позволит рекламодателям встраивать рекламу непосредственно в геймплей. По мнению Дао, задуматься об этом стоит и другим разработчикам.

«Это огромная возможность не только для EA, но и в целом. <...> Если закладывать [в игры] правильную рекламную интеграцию с самого начала, это <...> делает её куда более органичной и гибкой в выборе брендов», — уверен Дао.

Сейчас внутриигровая реклама ассоциируется со спортивными симуляторами (EA Sports FC, College Football, Madden, Skate), но Дао считает, что у интеграции есть потенциал и за пределами спортивного жанра.

«Если всё сделать надлежащим образом — выбрать правильный бренд и проект, понимать желания пользователей, — то [рекламные интеграции] могут улучшить игровой опыт», — объяснил Дао.

Дао признал, что рекламные интеграции подходят не для всех типов игр: «Если [реклама] не работает или вызывает неправильную реакцию, мы просто убираем её. <...> Мы пытались, но не сработало. Попробуем что-то другое».

Тем временем гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) считает, что внедрять рекламу в игры, за которые люди платят $70 или $80, будет нечестно по отношению к покупателям.