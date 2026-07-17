Сегодня 17 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Electronic Arts призвала разработчиков з...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Electronic Arts призвала разработчиков задуматься о внедрении рекламы в игры, потому что это «огромная возможность»

Вице-президент Electronic Arts по рекламе и спонсорству Александр Дао (Alexander Dao) в интервью The Game Business рассказал о важности продумывания внутриигровой рекламы уже на этапе разработки.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, в июне EA запустила платформу EA Advertising, которая позволит рекламодателям встраивать рекламу непосредственно в геймплей. По мнению Дао, задуматься об этом стоит и другим разработчикам.

«Это огромная возможность не только для EA, но и в целом. <...> Если закладывать [в игры] правильную рекламную интеграцию с самого начала, это <...> делает её куда более органичной и гибкой в выборе брендов», — уверен Дао.

Сейчас внутриигровая реклама ассоциируется со спортивными симуляторами (EA Sports FC, College Football, Madden, Skate), но Дао считает, что у интеграции есть потенциал и за пределами спортивного жанра.

«Если всё сделать надлежащим образом — выбрать правильный бренд и проект, понимать желания пользователей, — то [рекламные интеграции] могут улучшить игровой опыт», — объяснил Дао.

Прошедшей зимой в The Sims 4 появилась одежда бренда Coach

Прошедшей зимой в The Sims 4 появилась одежда бренда Coach

Дао признал, что рекламные интеграции подходят не для всех типов игр: «Если [реклама] не работает или вызывает неправильную реакцию, мы просто убираем её. <...> Мы пытались, но не сработало. Попробуем что-то другое».

Тем временем гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) считает, что внедрять рекламу в игры, за которые люди платят $70 или $80, будет нечестно по отношению к покупателям.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инсайдер рассекретил, когда выйдет и сколько будет стоить EA Sports FC 27
Спустя 12 лет безвозвратных утрат в The Sims 4 всё-таки появятся автоматические сохранения
Соавтор Dragon Age готов сделать «мрачную и опасную» Dragon Age 5 — Electronic Arts похоронила серию после провала The Veilguard
Кооперативное приключение в мире скандинавского фольклора Hela: of Mice & Magic приглянулось миллиону игроков — новый трейлер и сроки выхода
«Вот это город, достойный бога»: художник впечатлил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Вивека в реалистичном масштабе
Только ярость: кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine напомнил игрокам о боли утраты дисков
Теги: electronic arts
electronic arts
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Tesla наконец-то выпустила велосипед — маленький, дорогой, без мотора и педалей
«Вот это город, достойный бога»: художник впечатлил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Вивека в реалистичном масштабе
На Apple подали в суд из-за уязвимости в функции Hide My Email, позволяющей раскрыть реальный адрес пользователя
GPT-5.6 Sol за час доказала математическую гипотезу, над которой учёные бились более 50 лет
«Только костыли, только мучение»: в России перестали работать Diablo IV, World of Warcraft и другие игры Blizzard
Electronic Arts призвала разработчиков задуматься о внедрении рекламы в игры, потому что это «огромная возможность» 31 мин.
Кооперативное приключение в мире скандинавского фольклора Hela: of Mice & Magic приглянулось миллиону игроков — новый трейлер и сроки выхода 2 ч.
«Антиплагиат» нашёл следы ИИ в каждой третьей студенческой работе 2 ч.
Си Цзиньпин призвал открыть ИИ для всех и сделать его безопасным 3 ч.
Исследователь «отравила» открытую ИИ-модель всего за $100 3 ч.
Китайская Moonshot AI выпустила крупнейшую в мире открытую ИИ-модель Kimi K3 — у неё 2,8 трлн параметров 5 ч.
Только ярость: кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine напомнил игрокам о боли утраты дисков 5 ч.
Платформа X начнёт исключать из программы монетизации аккаунты, копирующие чужие публикации 9 ч.
Netflix сообщила о применении генеративного ИИ почти в 300 проектах 9 ч.
IBM потеряла $68 млрд капитализации после анонса предварительных результатов II квартала — клиенты кинулись скупать память и накопители вместо мейнфреймов 13 ч.
Автомобили становятся новыми «пожирателями» памяти — до 100 Гбайт DRAM и до 1,5 Тбайт SSD 9 мин.
Учёные обнаружили планету, где могут быть все условия для жизни, как на Земле 24 мин.
Япония получит 140-МВт ЦОД с NVIDIA Vera Rubin NVL72 для разработки физического ИИ 52 мин.
Для электроснабжения xAI Илон Маск купил за $1 млрд энергокомпании APR Energy, владеющую парком мобильных газовых и дизель-генераторов 2 ч.
В Китае представлен ИИ-ускоритель DF1000 с памятью 3D DRAM 2 ч.
Samsung не спешит внедрять сканеры High-NA для выпуска чипов — потому что это дорого 2 ч.
Lenovo выпустила первый в мире ноутбук с OLED-экраном, изготовленным методом струйной печати 2 ч.
ИИ не лишил новичков работы, но изменил правила входа в профессию 2 ч.
Индия оштрафовала HP Inc. на $14,4 млн за картельный сговор в сфере расходных материалов для принтеров 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона iQOO Z11: станция студенческая 3 ч.