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В Китае прошёл первый международный турнир по боям человекоподобных роботов — одному оторвали голову

Накануне в Китайском Шэньчжэне прошло мероприятие под названием Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) — первый в мире турнир по боям без правил среди человекоподобных роботов, организованный местной компанией EngineAI.

Источник изображения: EngineAI

Источник изображения: EngineAI

В матче сошлись настоящие, полноразмерные человекоподобные машины, которые перед живой аудиторией молотили друг друга кулаками, ногами и проводили манёвры уклонения. Для участия в соревновании были отобраны 32 команды со всего мира, и все они в качестве стандартной боевой платформы выставляли модель EngineAI T800. Один из наиболее драматичных моментов случился, когда во время бою некоему роботу оторвало голову. Утратив функции установленных на голове датчиков, он продолжил бить и держать удары, завершив матч благодаря установленным на туловище системам — это была демонстрация прочности и ударостойкости машины.

EngineAI T800 имеет рост 1,73 м; он способен выполнять сложные движения, в том числе наносит апперкоты, бьёт ногой с разворота и быстро встаёт после падения на землю. У робота, уверяет производитель, мощная система контроля осанки, динамическое восприятие и функции амортизаторов, разработанные для боёв высокой интенсивности. Производитель хочет использовать соревнование как стимул для дальнейших исследований и развития отрасли.

Турнир подтверждает, насколько продвинулись передовые технологии: механическая структурная балансировка, интеллектуальное принятие решений в миллисекунды и мультимодальная координация сенсоров. Обратная связь в реальных боевых сценариях ускорит переход интеллектуальных роботов от лабораторных прототипов к коммерческому применению, уверены в EngineAI. Прошедшие соревнования — больше чем демонстрация грубой силы. В URKL роботы оцениваются по четырём критериям: эффективности ударов, устойчивости корпуса, способности к защите и уклонению, а также общей прочности.

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Теги: робот, бой, турнир
робот, бой, турнир
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