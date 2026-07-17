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Телевизоры LG уличили в слежке за пользователями, а мониторы — в самовольной установке ненужного ПО

Устройства LG оказались в центре внимания из-за вопросов, связанных с конфиденциальностью. Помимо новых условий использования смарт-ТВ, предусматривающих расширенный сбор данных, выяснилось, что некоторые мониторы бренда способны автоматически устанавливать ПО на компьютеры Windows без запроса на разрешение этого действия.

Источник изображения: notebookcheck.net

Источник изображения: notebookcheck.net

Как следует из сообщения Notebookcheck, по действующим условиям использования LG Смарт-ТВ, компания может записывать и анализировать разговоры для «улучшения» функций искусственного интеллекта. При этом обязанность уведомлять владельцев устройства и их гостей о ведущейся аудиозаписи возлагается на владельца телевизора. Если кто-либо не согласен с такими условиями, владелец должен отключить все функции, связанные с микрофоном и голосовым управлением. Принятие условий производителя позволяет LG также отслеживать использование устройства и передавать собранные данные третьим сторонам.

По данным издания Gamers Nexus, аналогичные вопросы возникли и в отношении мониторов LG UltraGear и LG UltraFine. После подключения некоторых моделей к компьютеру под управлением Windows они автоматически устанавливают приложения LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector, не запрашивая согласия пользователя. Журналисты Gamers Nexus отмечают, что это затрагивает не только новые устройства, но и часть более ранних моделей, получивших обновление прошивки.

Согласно документации LG, приложение LG Monitor App Installer получает полный доступ ко всем системным ресурсам компьютера. При этом оно собирает сведения о местоположении пользователя, конфигурации оборудования, сетевой активности, данных учётных записей и контактной информации. Владельцы более старых Смарт-ТВмогут избежать принятия новых условий, отказавшись от установки обновлений webOS, однако в таком случае устройства перестанут получать исправления безопасности.

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Теги: lg, мониторы, телевизор, безопасность данных
lg, мониторы, телевизор, безопасность данных
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