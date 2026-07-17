Телевизоры LG уличили в слежке за пользователями, а мониторы — в самовольной установке ненужного ПО

Устройства LG оказались в центре внимания из-за вопросов, связанных с конфиденциальностью. Помимо новых условий использования смарт-ТВ, предусматривающих расширенный сбор данных, выяснилось, что некоторые мониторы бренда способны автоматически устанавливать ПО на компьютеры Windows без запроса на разрешение этого действия.

Как следует из сообщения Notebookcheck, по действующим условиям использования LG Смарт-ТВ, компания может записывать и анализировать разговоры для «улучшения» функций искусственного интеллекта. При этом обязанность уведомлять владельцев устройства и их гостей о ведущейся аудиозаписи возлагается на владельца телевизора. Если кто-либо не согласен с такими условиями, владелец должен отключить все функции, связанные с микрофоном и голосовым управлением. Принятие условий производителя позволяет LG также отслеживать использование устройства и передавать собранные данные третьим сторонам.

По данным издания Gamers Nexus, аналогичные вопросы возникли и в отношении мониторов LG UltraGear и LG UltraFine. После подключения некоторых моделей к компьютеру под управлением Windows они автоматически устанавливают приложения LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector, не запрашивая согласия пользователя. Журналисты Gamers Nexus отмечают, что это затрагивает не только новые устройства, но и часть более ранних моделей, получивших обновление прошивки.

Согласно документации LG, приложение LG Monitor App Installer получает полный доступ ко всем системным ресурсам компьютера. При этом оно собирает сведения о местоположении пользователя, конфигурации оборудования, сетевой активности, данных учётных записей и контактной информации. Владельцы более старых Смарт-ТВмогут избежать принятия новых условий, отказавшись от установки обновлений webOS, однако в таком случае устройства перестанут получать исправления безопасности.