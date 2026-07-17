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Разработана одежда, которая сама надевается на человека

Группа южнокорейских и американских инженеров представила роботизированную технологию, которая позволяет человеку одеваться, не используя рук и не прибегая к помощи других — она окажется полезной при работе в чистых помещениях и станет подспорьем для экстренных служб, передаёт Reuters.

Источник изображения: reuters.com

Источник изображения: reuters.com

Основу конструкции составляют встроенные в одежду мягкие и гибкие стержни, напоминающие лозу — они приводятся в движение под давлением воздуха. Эти стержни скользят близко к телу человека, как взбирающийся по ограждениям плющ, даже если этот человек стоит на месте. «Робот-лоза находится рядом с человеком и одевает его, выворачивая одежду наизнанку по ходу движения, что позволяет [механизму] стабильно карабкаться по форме тела», — рассказал ведущий разработчик проекта Ким Нам Гюн (Kim Nam Gyun). Полностью на тело костюм надевается за десять секунд.

Элементы конструкции увеличиваются в размерах, а не перемещаются по телу, благодаря чему движение по изогнутым поверхностям человеческого тела остаётся стабильным. «Он может проходить через узкие щели, расти, адаптируясь к форме и двигаться независимо от того, скользкая ли поверхность, липкая или неровная», — пояснил другой разработчик Рю Джи Хван (Ryu Jee-Hwan). Роботизированная одежда будет полезной пожилым людям и инвалидам, работникам на полупроводниковых производствах и сотрудникам служб, занятых на ликвидациях последствий аварий.

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Теги: робот, одежда, костюм
робот, одежда, костюм
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