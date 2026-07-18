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Китайская модель Kimi K3 поставила под вопрос лидерство США в области ИИ

Революционная китайская модель искусственного интеллекта Kimi K3 от Moonshot AI сумела догнать решения, которые ещё несколько недель назад определяли американскую передовую линию в ИИ-отрасли, и предложила более низкую цену, пишет Axios.

Источник изображений: kimi.com

Источник изображений: kimi.com

Вышедшая в минувший четверг Kimi K3 в одночасье изменила ход гонки ИИ. Она ворвалась в высший эшелон мировых моделей, обогнав Anthropic Fable 5 и OpenAI GPT-5.6 Sol в тестах Arena на разработку фронтенда. В тесте на написание текстов Kimi K3 сумела обойти Anthropic Opus 4.8, выступавшую флагманской до выхода Fable 5, но по себестоимости на 40 % ниже. В отличие от американских конкурентов Moonshot планирует 27 июля выпустить новую Kimi как модель с открытым исходным кодом — любой желающий сможет запускать её на собственном оборудовании и настраивать под свои нужды.

Пока китайские модели набирали обороты, американские политики и разработчики ИИ пытались утешать себя оценками, что Китай отстаёт от передовых американских технологий на 6–12 месяцев. В апреле правительственный центр тестирования ИИ в США оценил новейшую модель DeepSeek как отстающую от ведущих американских на 8 месяцев. Kimi K3 не обязана быть первой в мире: при финансовой выгоде на 40 % и возможности дополнительной настройки под нужды клиента она может выступать и наравне с лидерами рынка, чтобы стать предпочтительной. Само её существование ставит под угрозу ценовую политику американских лабораторий — они привыкли устанавливать тарифы, утверждая, что обладают технологическим превосходством, и выдвигали аргументы в пользу инвестиций в центры обработки данных для ИИ, измеряющиеся сотнями миллиардов долларов.

Anthropic обвиняла Moonshot и другие китайские лаборатории в крупномасштабных атаках с «дистилляцией» её моделей — конкуренты, по версии американской компании произвели несколько миллионов сеансов переписки с передовыми моделями из США для обучения собственных систем. При этом у китайских разработчиков есть лишь ограниченный доступ к передовым американским ИИ-ускорителям Nvidia. OpenAI и Anthropic, однако, и сами продвигаются вперёд, разрабатывая новые версии собственных моделей, в том числе GPT 6 и Claude Opus 5, — возможно, они помогут восстановить отрыв от китайских конкурентов. Но даже если это случится, Китай уже показал, что может быстро сократить отставание.

Перед Белым домом встаёт экзистенциальный вопрос о том, как сохранить конкурентоспособность США в области ИИ, особенно на фоне призывов к регулированию передовых моделей. Ужесточение норм способно замедлить развитие американских компаний; смягчение надзора поможет им двигаться быстрее, но повысит риск высвобождения опасных возможностей. Ограничения на китайские модели могут защитить американские системы внутри страны, но тогда пользователи в других странах окажутся потеряны. Америка ещё способна продвигать передовые технологии. Но помешать остальному миру выбрать более дешёвую альтернативу она уже не сможет.

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Теги: moonshot ai, kimi, ии
moonshot ai, kimi, ии
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