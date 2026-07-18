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Анонсировано Signal Ring — первое умное кольцо с мониторингом артериального давления

Индустрия носимых устройств занимается оздоровлением, а не здравоохранением, считает основатель Vital Signals Том Мосс (Tom Moss). Поэтому компания анонсировала умное кольцо Signal Ring, которое не сичтает шаги, а избавит владельца от необходимости вызывать скорую помощь — если человек страдает гипертонией или имеет проблемы с сердцем, они могут привести к угрожающим жизни последствиям.

Источник изображения: signalring.com

Источник изображения: signalring.com

Несколько лет назад господина Мосса госпитализировали с систолическим («верхним») артериальным давлением 250 мм рт. ст. при норме 120, рассказал он. Это был знак, что крепкому руководителю технологической компании пора всерьёз задуматься об образе жизни и здоровье сердца. Но он не нашёл устройство, которое можно было бы носить целый день. Тогда он заручился поддержкой двух занимавшихся датчиками пульса инженеров Masimo, и они втроём за три года разработали Signal Ring. Умное кольцо не выделяется аппаратными характеристиками среди конкурентов, многие его компоненты являются отраслевыми стандартами. Важнее алгоритмы, которые обеспечивают беспрецедентный уровень точности. Так, показатели давления Samsung Galaxy Watch приходится регулярно калибровать с помощью тонометра, а значит, они бесполезны для этой задачи, считает Том Мосс.

Signal Ring в пассивном режиме в течение дня сканирует показатели артериального давления, но их можно снимать и по мере необходимости. Во время замера пользователю предлагается сесть, устроиться поудобнее и помедленнее дышать. К собранным данным можно добавлять контекст, чтобы понять, что и как влияет на организм: спорт, еда, курение, алкоголь или кофе; результаты можно комфортно отслеживать по сравнению с базовым уровнем. Когда-то Том Мосс был учредителем проекта Nextbit — он представил на Kickstarter один из первых смартфонов под Android, а впоследствии проект приобрела Razer. Потом он был техническим директором производителя дронов Skydio, а в 2023 году основал Vital Signals.

Умное кольцо не предлагает ни подписной модели, ни встроенного искусственного интеллекта. Данные Signal Ring легко экспортируются, и их можно показать любому чат-боту с ИИ. Сейчас производитель добивается одобрения регулирующих органов в надежде выйти на сотрудничество со страховыми компаниями. Устройство доступно для предварительного заказа по цене $399; оно будет выпускаться в американских размерах от 5 до 13 (соответствует российским от 15,70 до 22,33); заявленное время автономной работы составляет до трёх дней. В комплекте идут зарядный футляр с ресурсом на четыре зарядки кольца. Первые клиенты получат устройства в октябре.

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Теги: умное кольцо, артериальное давление, здоровье
умное кольцо, артериальное давление, здоровье
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