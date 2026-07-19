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Инсайдер раскрыл особенности смарт-часов Samsung Galaxy Watch 9 в преддверии презентации

В Сети появилась новая информация о грядущих смарт-часах Samsung Galaxy Watch 9, опубликованная известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass, @evleaks), поделившегося за день до этого утекшими фото складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Презентация новинок состоится 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked.

Источник изображений: Эван Бласс (Evan Blass)

Источник изображений: Эван Бласс (Evan Blass)

Утекшие фото из маркетинговых материалов подтверждают, что Galaxy Watch 9 работают на 3-нм чипе Snapdragon Wear Elite, который придёт на смену ранее использовавшемуся в носимых устройствах Samsung собственному чипу Exynos W1000. Новый процессор был представлен Qualcomm в начале этого года. Согласно проведенным тестам, он обеспечивает 50-процентный прирост производительности по сравнению с предшественником Exynos и включает выделенный нейронный процессор (NPU), что позволит локально в режиме реального поддерживать продвинутые функции фитнес-тренировок с использованием ИИ-моделей, даже если пользователь оставит свой смартфон дома.

Что касается дизайна, новинка внешне не отличается от предшественников. Просочившиеся рекламные изображения показывают, что форма корпуса и физические кнопки остаются такими же, хотя будут предложены четыре различных матовых цветовых варианта: белый, тёмно-синий, оливково-зелёный и классический чёрный.

Также утечка говорит о трёх ключевых функциях новинки: отслеживание жизненно важных показателей, мониторинг апноэ во сне и тренер по бегу с пошаговыми инструкциями, отслеживающий прогресс в достижении заданных показателей. Также смарт-часы получили панель Vitals, которая отмечает показатели, выходящие за пределы допустимого диапазона.

В новой утечке нет сведений о батарее. Ранее сообщалось, что смарт-часы получат батарею ёмкостью 325 мА·ч для модели с 40-мм корпусом и 445 мА·ч — с 44-мм корпусом, что на 10 мА·ч больше, чем у Watch 8.

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Теги: samsung, смарт-часы
samsung, смарт-часы
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