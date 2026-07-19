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Китайская Shanghai Xingshu Tiansuan запустила первые спутники для вычислений в космосе раньше Илона Маска

Китайская компания Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology («дочка» Junda Shares) объявила в субботу о запуске первой партии спутников для космической группировки, которая в итоге будет насчитывать 1 тыс. аппаратов на орбите и использоваться для вычислений в космосе, пишет Reuters.

Источник изображения: Kevin Stadnyk/unsplash.com

Источник изображения: Kevin Stadnyk/unsplash.com

В Shanghai Xingshu Tiansuan заявили, что запуск знаменует собой шаг к коммерческой эксплуатации первой китайской космической вычислительной сети в рамках проекта Star Pivot Plan, анонсированного на конференции 2026 World Artificial Intelligence Conference. Подобно SpaceX Илона Маска (Elon Musk) китайская компания планирует разместить вычислительные мощности в космосе. В частности, они будут использоваться для обработки данных, поступающих с космических аппаратов на орбите, включая задачи ИИ и результаты дистанционного зондирования, вместо того, чтобы отправлять их для обработки на Землю. Это позволит ускорить обработку информации и снизить нагрузку на наземную инфраструктуру.

Согласно информации на веб-сайте Shanghai Xingshu Tiansuan, группировка спутников Tiansuan Constellation — это открытая платформа для спутниковых исследований. Проект предполагается реализовать в три этапа. Первый этап включает отправку шести спутников, второй — запуск 24 спутников, третий — расширение группировки ещё на 300 спутников.

Похожие проекты в Китае разрабатывает ещё ряд компаний. В частности, в рамках проекта компании Beijing Zhongke Tiansuan Technology и ещё одного проекта Three-Body Computing Constellation, возглавляемого исследовательским центром Zhejiang Lab, предполагается создание в ближайшие годы крупномасштабных вычислительных сетей на орбите.

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Теги: китай, космос, вычислительный кластер
китай, космос, вычислительный кластер
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