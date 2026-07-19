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Продажи Steam Machine оказались лучше ожиданий — до 15 тыс. штук в неделю

Когда в конце июня Valve наконец запустила свой компактный игровой компьютер Steam Machine, многие сомневались в успехе этого продукта из-за высокой стоимости. Однако на деле оказалось, что продажи новинки идут неплохо. По данным ресурса Boiling Steam, вендор продаёт от 12 тыс. до 15. тыс. Steam Machine в неделю.

Источник изображения: steampowered.com

Источник изображения: steampowered.com

Эта оценка основана на позиции Steam Machine в рейтинге самых продаваемых товаров Steam. В настоящее время устройство располагается на второй строчке между Counter-Strike 2 и Palworld. По данным Boiling Steam, CS2 приносит $19-20 млн выручки в неделю, в Palworld — $7-9 млн.

На основе этого можно предположить, что Steam Machine приносит еженедельно $10-18 млн. Учитывая, что примерно 65 % потребителей заказывают базовую версию Steam Machine стоимостью $1049, тогда как оставшиеся 35 % покупателей выбирают более дорогую модель за $1349, озвученный диапазон выручки выглядит вполне обоснованным. Таким образом получается, что Valve продаёт от 8700 до 15 600 Steam Machine в неделю, а в среднем — от 12 тыс. до 15 тыс. устройств.

Учитывая, что Valve не раскрывает точные данные касательно продаж Steam Machine, трудно сказать, насколько точны расчёты Boiling Steam. Для Steam Machine, который критиковали из-за слишком высоких цен, озвученные значения выглядят вполне приемлемо, поскольку внутри сообщества Steam устройство продаётся неплохо. Если уровень продаж сохранится, то Valve может реализовать за год от 600 тыс. до 750 тыс. Steam Machine.

Важно учитывать, что озвученные данные могут быть преимущественно обусловлены повышенным спросом на старте продаж. Нередко можно наблюдать падение продаж на 20-30 % в течение нескольких недель после первоначального ажиотажа, связанного с выходом на рынок какого-то устройства. Boiling Steam планирует обновлять данные о продажах Steam Machine по мере стабилизации рынка.

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Теги: steam machine, valve, продажи
steam machine, valve, продажи
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