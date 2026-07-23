Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid E15 360: экран-водопад теперь и на СЖО

Судя по всему, развитие систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа приближается к своему апогею. За последние несколько лет такие AiO СЖО эволюционировали от стандартных (если не сказать «банальных») охладителей с радиаторами и вентиляторами до самых настоящих развлекательных центров. Теперь система охлаждения не только выполняет свои прямые функции, но и украшает собой системный блок, а также предоставляет пользователю массу полезной информации на экране мониторинга, который ещё и можно настраивать под свой вкус. Одним из самых свежих примеров этого – новая модель СЖО компании MSI MEG CoreLiquid E15 360. Её главной особенностью является экран-водопад на помпе, однако система смогла нас удивить не только этим, и даже не столько этим нововведением. Впрочем, обо всём по порядку.

⇡#Спецификации и цена

Наименование характеристик MSI MEG CoreLiquid E15 360 Радиатор Размеры (Д х Ш х В), мм 397 × 124,5 × 30 Размеры оребрения радиатора (Д х Ш х В), мм 354,5 × 117 × 22 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 14 Расстояние между каналами, мм 8,5 Плотность радиатора, FPI 20–21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора MSI 120 мм (DF3602812FDMN) Типоразмер 362 × 125 × 28,4 Диаметр крыльчатки/статора, мм 110 / 48 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 800–2300 (±230%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 72,64 Максимальный уровень шума, дБА 39,58 Максимальное статическое давление, мм H 2 O 3,84 Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 6,2 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 8,16 / 12,28 Срок службы, часов/лет 40 000 / 4,57 Масса одного вентилятора, г н/д Длина кабеля, мм 550 Помпа Размеры (Д х Ш х В), мм 71,63 × 68,5 × 64,97 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3000 (±300%) / 2940 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 50 000 / 5,70 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 6,24 / 5,7 Уровень шума, дБА н/д Длина кабеля, мм 550 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 58 × 58 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5 Intel LGA1851/1700 Дополнительно Длина шлангов, мм 355 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 11,5 / ~6 Теплоноситель Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт н/д Термопаста MSI в отдельном шприце с теплопроводностью 7 Вт/м·С Подсветка Вентиляторов (адресуемая) Экран На помпе, изогнутый OLED 6,67’’, 2240 × 1080 пикселей, кастомизируемый Масса системы в сборе, г 1 821 Гарантийный срок, лет 5 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ н/д

⇡#Коробка и комплект поставки

Начиная прямо с коробки, MSI MEG CoreLiquid E15 360 демонстрирует статус дорогого флагманского продукта. Чёрный матовый картон украшен лаконичными золотистыми надписями, не переходящими в «цыганщину», а лицевую сторону украшает крупное фото системы охлаждения с акцентом на экран. Обратная сторона коробки отведена под описание ключевых особенностей охладителя.

Характеристики СЖО и перечень совместимых платформ можно найти на торце коробки.

Там же приклеен небольшой стикер с серийным номером и штрих-кодами.

Внутри коробка сегментирована отсеками. Крышка каждого из отсеков подписана.

В комплект поставки MSI MEG CoreLiquid E15 360 входит усилительная пластина для платформ с процессорами Intel, пара пластиковых монтажных пластин, термопаста, два комплекта винтов, два кабеля, треугольный коллекционный элемент и NFC-карта для прямого перехода на страницу СЖО на сайте MSI. Также в комплекте есть пара пластиковых фиксаторов для шлангов и мягкая салфетка для экрана.

Заявленная в характеристиках теплопроводность комплектной термопасты MSI составляет 7 Вт/(м·К) – довольно скромное значение по современным меркам, но вполне достаточное для обеспечения эффективного теплообмена процессора с водоблоком.

В розничной продаже в России MSI MEG CoreLiquid E15 360 пока не появилась, поэтому о её стоимости судить рано. Страна производства – Китай, официальная гарантия – 60 месяцев с момента производства.

По конструкции MSI MEG CoreLiquid E15 360 выглядит как ещё одна система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, однако её дизайн, в котором гармонично сочетается чёрный цвет и золотистые вставки, делает эту систему очень притягательной внешне и, если можно так сказать, благородной и изысканной.

Крыльчатки вентиляторов, на статорах которых приклеено название золотой серии MEG, объединены общей рамой. Такая монолитная конструкция выглядит весьма удачно и одновременно придаёт устройству более высокую прочность, даже несмотря на тот факт, что в СЖО эта характеристика не критична.

Радиатор в MSI MEG CoreLiquid E15 360 выполнен из алюминия, его размеры составляют 397 x 124,5 x 30 мм. Конструктивно он почти не отличается от радиаторов большинства необслуживаемых СЖО: четырнадцать каналов по которым прокачивается теплоноситель и перфорированная гофролента между ними. Размеры рабочего тела радиатора равны 354,5 × 117 × 22 мм.

Разница в том, что в этой системе MSI толщина радиатора увеличена до 30 мм против 25 мм в большинстве других моделей (реже – 27 мм). Пусть разница и небольшая, но за счёт этого площадь радиатора увеличена, а значит и эффективность такой СЖО должна быть выше. Плотность рёбер радиатора равна стандартным 20~21 FPI.

Из основного торца радиатора выходят два шланга, и на нём же установлен блок управления системой с разъёмом USB Type-C. Противоположный торец ничем примечательным не выделяется.

Шланги здесь в нейлоновой оплётке, минимизирующей испарение жидкости в процессе эксплуатации системы, и под ней же проходят кабели, идущие от помпы.

Внешний диаметр шлангов равен 11,5 мм, а их длина составляет лишь 355 мм, что не всегда достаточно для просторных корпусов. Для более эстетичного прохождения шлангов внутри корпуса в комплекте с СЖО для них предусмотрен 90-градусный зажим, состоящий из двух смыкаемых половинок.

Блок помпы и водоблока в плане дизайна просто-таки эталон лаконичности: компактный кубик из пластика с золотистой окантовкой верхней крышки и съёмной стеклянной накладкой.

О характеристиках помпы в MSI MEG CoreLiquid E15 360 известно немного. Скорость вращения её ротора постоянна и должна находиться у отметки 3000 об/мин с допуском 300 об/мин в обе стороны. Заявленное энергопотребление электромотора — 6,24 Вт (±1,248), а по результатам измерений оно оказалось равно 5,7 Вт. Ресурс помпы – 50 тысяч часов или более пяти с половиной лет непрерывной работы.

Из помпы выходят два кабеля, которые сразу же прячутся под фитинги шлангов и далее под их оплётку.

Главной особенностью MSI MEG CoreLiquid E15 360 является изогнутый экран, устанавливаемый на верхнюю панель помпы. Он удерживается четырьмя магнитами.

Его суммарная диагональ равна 6,67 дюйма, то есть такая же, как и у многих современных смартфонов. Разрешение – 2240 × 1080 пикселей, а угол изгиба – 110 градусов.

Самое интересное, что тип матрицы экрана – матовый OLED с глубоким чёрным цветом и 3D-эффектами. Корпус экрана выполнен в общей стилистике MSI MEG CoreLiquid E15 360 с окантовкой под золото и такой же золотистой накладкой с логотипом серии MEG.

В основании помпы размещён медный водоблок с микроканальной структурой и контактной поверхностью размерами 58 × 58 мм.

Качество её обработки находится на среднем уровне, а ровность довольно далека от идеала, что отлично видно по следующему фото.

Тем не менее, в центральной части, где водоблок как раз и контактирует с крышкой процессора, поверхность более-менее ровная, что позволило нам получить полноценные отпечатки на теплораспределителе процессора AMD конструктивного исполнения Socket AM5.

Вентиляторы в MSI MEG CoreLiquid E15 360 также оригинальной конструкции. Во-первых, они встроены в общую раму под размеры 360-мм радиатора, то есть фактически являются единым компонентом без возможности замены одного из вентиляторов в случае выхода его из строя.

Во-вторых, в вентиляторах применена технология ламинарной фокусировки, когда центральный вентилятор вращается в противоположную двум крайним вентиляторам сторону. Благодаря такому решению, по мнению разработчиков, уменьшается турбулентность, воздушный поток становится более равномерным (ламинарным), а уровень шума снижается.

В третьих, торцы крыльчаток вентиляторов замкнуты в кольце, такое решение сейчас довольно популярно как у производителей СЖО, так и у тех компаний, которые выпускают преимущественно вентиляторы. Оно позволяет снизить уровень шума при некритичных потерях в статическом давлении и воздушном потоке.

Скорость вращения крыльчаток регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в диапазоне от 800 до 2300 об/мин с допуском ±230 об/мин по верхней границе. На максимальной скорости один такой вентилятор может нагнетать воздушный поток объёмом 72,64 CFM, развивать статическое давление 3,84 мм H 2 O, а уровень шума не должен превышать 39,59 дБА (здесь всех трёх одновременно).

На статорах вентиляторов указана маркировка DF3602812FDMN, электрические характеристики и страна производства. Тип подшипника – FDB (гидродинамический), но срок его службы не указан.

Стартовое напряжение вентиляторов равно 6,2 В, а потребляют они всей троицей чуть больше 12 ватт.

Очень просто и удобно выполнено подключение общей рамы с вентиляторами к контроллеру СЖО: через контактную площадку с иголками.

В конечном итоге кабельная система MSI MEG CoreLiquid E15 360 почти полностью скрыта, всё спрятано внутри в раме и шлангах.

Вентиляторы оснащены регулируемой и синхронизируемой подсветкой, работу которой мы продемонстрируем в следующем разделе статьи.

Добавим, что масса MSI MEG CoreLiquid E15 360 без учёта креплений составляет 1821 грамм. То есть это одна из самых тяжёлых AiO СЖО в типоразмере 360 мм.

⇡#Совместимость и установка

Водоблок системы MSI MEG CoreLiquid E15 360 можно установить на процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и Intel — LGA1851 и LGA1700. Более старые платформы уже исключены из поддержки, что, на наш взгляд, вполне логично. Инструкция по установке доступна для скачивания с сайта компании MSI (формат PDF, 9,02 Мбайт)

На лицевой стороне платы установлена пара монтажных направляющих из толстого пластика с четырьмя шпильками. Разница в крепления к процессорам AMD и Intel лишь в том, что в первом случае эти стойки приворачиваются к штатной усилительной пластине материнской платы, а во втором случае – к пластине из комплекта поставки СЖО. Всё очень просто, быстро и надёжно. Четырёхточечное крепление обеспечивает максимально равномерный прижим водоблока к процессору с высоким усилием.

В нашем случае внутри корпуса системного блока MSI MEG CoreLiquid E15 360 была установлена на верхнюю панель с ориентацией вентиляторов на выдув из корпуса.

Для подключения СЖО к материнской плате используется разъём USB Type-C и входящие в комплект кабели.

Возможны три варианта подключения СЖО к плате. Если у вас материнская плата MSI, то скорее всего на ней есть проприетарный коннектор JAF_2, к которому подключается один 12-пиновый разъём с ответвлением для мониторинга скорости помпы.

Если же у вас плата другого производителя, то подключение СЖО реализовано другим комплектным кабелем от разъёма USB Type-C, на другом конце которого выведены колодки USB 2.0, 4-pin коннектор для процессорного кулера, 1-pin коннектор для помпы и коннектор ARGB-подсветки. Третий вариант подключения – к разъёму JAF_1 (упрощённая версия JAF_2) на платах MSI. Все три варианта подключения приведены далее на схемах из инструкции по эксплуатации СЖО.

После подключения кабелей СЖО к материнской плате и включения системного блока появится подсветка вентиляторов и 3D-анимация на экране помпы.

Чтобы активировать весь функционал OLED-экрана необходимо установить программное обеспечение MSI EZ Display_E15 (Zip-архив, 539 Мбайт).

В главном окне утилита предоставляет данные мониторинга центрального и графического процессоров, их напряжения и степень загрузки, а также скорости вентиляторов. Здесь же можно включить или отключить экран, а также отрегулировать его яркость.

В окне настроек СЖО доступны три основных раздела. Full Screen Mode и Split Screen Mode позволяют настроить экран в части фонового изображения и вывода основных параметров мониторинга, но с той разницей, что в первом случае изображение будет сплошным, а во втором – с разделением точно по углу изгиба экрана.

Третий основной раздел экрана позволяет использовать его в качестве дублирования экрана рабочего стола или его расширения.

В MSI EZ Display доступно огромное количество настроек, как в части формата вывода данных, так и в части самих параметров мониторинга.

Кроме этого, можно выбрать любой цвет каждого элемента и шрифт для всех элементов сразу.

Возможна загрузка в MSI MEG CoreLiquid E15 360 своих изображений и GIF для фона экрана, но и штатных встроенных вариантов предостаточно.

Кратко говоря, экран здесь великолепен. Причём, как по качеству изображения и разрешению, так и по функциональным возможностям.

Единственное, что бы мы рекомендовали компаниям при внедрении таких экранов на AiO СЖО – это добавить возможность сохранения настроек в памяти блока экрана, чтобы не держать постоянно загруженное приложение в памяти системы.

⇡#Аппаратная конфигурация, программное обеспечение и методика тестирования

Оценка эффективности системы MSI MEG CoreLiquid E15 360 была проведена в корпусе системного блока на конфигурации, приведённой в таблице.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора на первом этапе тестирования были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,075-1,085 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 225-230 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,365/1,320 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 30-36-36-44 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC фиксировалось на отметке 1,190 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,167 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 25H2 (26200.8737). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.49-6005 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось около 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,7–26,2 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы или только помпа. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Раз у нас сегодня система с большим экраном, то и сравним мы её с СЖО такого же плана с большим экраном (правда, плоским) на помпе – DeepCool LT360 Vision ARGB (9 199 руб.).

В качестве эталона традиционно выступит DeepCool LQ360 (11 399 руб.), благодаря которой эффективность любых ранее протестированных СЖО можно соотнести друг с другом.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась PWM-методом в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 (±10) об/мин с помощью утилиты FanControl.

Из предыдущей статьи вы уже знаете, что результаты двух СЖО DeepCool максимально близки друг другу. Поэтому в сегодняшнем материале мы предлагаем проанализировать эффективность в сравнении с показателями эталонной системы DeepCool LQ360, ну а на температуры DeepCool LT360 Vision ARGB будем смотреть вприглядку.

Как правило, AiO СЖО одного форм-фактора мало отличается по эффективности охлаждения, однако в случае с новой MSI MEG CoreLiquid E15 360 всё по-другому. На максимальных оборотах вентиляторов и на 2000/1800 об/мин флагманская СЖО MSI выигрывает у DeepCool LQ360 около одного градуса Цельсия при некритично меньшем уровне шума. Однако дальше начинается самое интересное. Уже на 1600 и 1400 об/мин разница достигает трёх градусов Цельсия в пользу MEG CoreLiquid E15 360, на 1200 и 1100 об/мин она возрастает до 4-5 градусов Цельсия, а в диапазоне от 1000 до 800 об/мин увеличивается до 5-6 градусов Цельсия. Причём, если вы обратите внимание на показатели децибел, то MSI выигрывает у DeepCool ещё и по уровню шума. Проще говоря, тотальная победа новой системы жидкостного охлаждения MSI. Более того, по результатам десятков наших предыдущих тестов 360-мм AiO СЖО с уверенностью можем сказать, что MEG CoreLiquid E15 360 вообще оказалась самой эффективной системой. Почему так произошло? Очевидно, что сработало всё в комплексе: увеличение толщины радиатора, 14 каналов в нём против штатных 12, разнонаправленные вентиляторы, усовершенствованная помпа и водоблок.

Но советуем DeepCool пока не отчаиваться, и далее повышаем фиксированную частоту AMD Ryzen 9 9950X до 5,2 ГГц с увеличением напряжения до 1,120-1,125 В при том же восьмом уровне LLC.

По данным HWiNFO64 тепловыделение процессора под стрессовой нагрузкой достигает 255-260 ватт, что неизбежно привело к повышению температур. Посмотрим на ещё одну диаграмму и таблицу.

И видим ту же самую картину: MEG CoreLiquid E15 360 выигрывает у DeepCool LQ360 до 1,5 градуса цельсия на максимальных и очень высоких оборотах вентиляторов с дальнейшим увеличением преимущества на средних и низких оборотах. В финале система MSI эффективнее на те же 5-6 градусов Цельсия при меньшем уровне шума, что является великолепным результатом. Также обратим внимание на разницу в температурах между максимальными оборотами вентиляторов и минимальными 800 об/мин: у MEG CoreLiquid E15 360 она составляет 8,5 градуса Цельсия, а у DeepCool LQ360 – 13,3 градуса Цельсия. То есть MSI выигрывает за счёт меньших потерь при снижении скорости вентиляторов.

Финальный тест эффективности систем охлаждения был проведён на фиксированной частоте всех шестнадцати ядер процессора на отметке 5,3 ГГц при напряжении 1,155-1,160 В и максимальном тепловыделении около 280 ватт.

Его результаты мы приведём в виде скриншотов с полными данными мониторинга на максимальной скорости штатных вентиляторов систем жидкостного охлаждения в сравнении с явно заскучавшей DeepCool LT360 Vision ARGB.

И в этом тесте MEG CoreLiquid E15 360 эффективнее DeepCool на 4,4 градуса Цельсия, а поскольку запас по эффективности ещё оставался, то мы дополнительно протестировали систему с таким разгоном процессора на меньших скоростях вентиляторов.

На 1800 об/мин температура достигла отметки 88,1 градуса Цельсия, на 1400 об/мин – 89,2 градуса и на 1000 об/мин повысилась до 92,6 градуса Цельсия. Даже на 1800 об/мин с охлаждением такого процессора не справляется ни одна 360-мм СЖО, не говоря про более низкие обороты вентиляторов. Но MEG CoreLiquid E15 360 сделала это вплоть до 1000 об/мин. Блестящий результат!

На скоростях вентиляторов выше 1820 об/мин MSI MEG CoreLiquid E15 360 шумит чуть сильнее, чем DeepCool LT360 Vision ARGB, но тише, чем DeepCool LQ360, а вот ниже этой отметки начинается доминирование MSI MEG CoreLiquid E15 360, причём с серьёзным преимуществом на низких оборотах. В результате комфортной троица вентиляторов MSI остаётся до скорости 1100 об/мин, а тихой её можно назвать до скорости 960 об/мин. Это очень высокие показатели оборотов для 120-мм вентиляторов. При этом отметим, что в диапазоне от 1400 до 1000 об/мин фиксировался лёгкий, едва заметный свист вентиляторов MSI. Внутри корпуса его, конечно же, невозможно услышать, а вот при измерениях на стенде он слышен.

Что касается помпы MSI MEG CoreLiquid E15 360, то её уровень шума составил всего 31,1 дБА, и это при снятом экране, который гарантировано дополнительно звукоизолирует насос. На сводной диаграмме уровня шума помп MEG CoreLiquid E15 360 расположилась в группе лидеров.

Резюме

Подведём итоги. Без сомнения, большинство пользователей выберут MSI MEG CoreLiquid E15 360 за великолепный экран-водопад с поддержкой 3D-эффектов, кастомизацией выводимой на него информации, возможностью дублирования или расширения экрана рабочего стола основного монитора и прочими полезными функциями. И, конечно же, они будут правы – экран на флагманской системе MSI впечатляет настолько, насколько это вообще возможно. К нему же добавим элитный дизайн системы с золотистыми вставками и окантовками, скрытые кабели прочие мелочи, делающие эту систему особенной. По этим составляющим с MEG CoreLiquid E15 360 мало какая СЖО может сравниться.

Однако нас новинка впечатлила не своим OLED, а крайне высокой эффективностью охлаждения при более низком уровне шума, чем у лучших из конкурентов. Благодаря утолщённому до 30 мм радиатору, увеличению числа каналов до четырнадцати, установке на него монолитной рамы с тремя разнонаправленными вентиляторами, оптимизациям помпы и водоблока, MEG CoreLiquid E15 360 охлаждает процессор эффективнее на величину до 6 градусов Цельсия, что в одном классе СЖО является просто-таки огромной разницей. Сюда же плюсуем простое и удобное крепление с поддержкой всех актуальных платформ, три варианта подключения системы к материнской плате и пятилетнюю гарантию. Без учета стоимости, которую мы в России пока не знаем, перед нами одна из лучших 360-мм СЖО.

Но есть и небольшие нюансы, которых нам не хватило в этой системе. Например, шланги желательно удлинить на 30-40 мм, а все настройки экрана идеально было бы сохранять в его памяти без необходимости постоянного использования фирменной утилиты. И одна просьба к MSI: поскольку ожидаемая розничная стоимость MEG CoreLiquid E15 360, скорее всего, не будет низкой или даже средней, то можно попросить выпустить конструктивно абсолютно такую же версию, но без экрана, золотых вставок, скрытого кабель-менеджмента и прочих мелких радостей, но по более демократичной цене? Для тех, кому нужно максимально эффективное охлаждение без переплат. Заранее спасибо! Ну а система уверенно получает награду 3DNews.