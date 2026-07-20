Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото

По всей видимости, изображения следующего складного смартфона Xiaomi появились в интернете задолго до официального анонса устройства. На опубликованных недавно снимках, как предполагается, изображён Xiaomi Mix Fold 5 (или Mix Fold 6), который работает под управлением программного обеспечения следующего поколения.

Предполагается, что на опубликованных изображениях демонстрируется инженерный образец Xiaomi Mix Fold 5. По данным источника, устройство работает под управлением HyperOS 4 на базе Android 17. Отображаемая на экране версия оболочки содержит значение «4.0» — это соответствует обычному подходу Xiaomi к выпуску новых версий оболочки вместе с выходом новых версий Android. Отмечается, что смартфон имеет кодовое имя «Ihasa», которое ранее связывалось именно с Mix Fold 5.

Эти изображения появились после того, как устройство прошло сертификацию в Китае, что позволяет предположить, что его запуск не за горами. По данным источника, Xiaomi может представить складной смартфон в августе 2026 года. В отличие от устройств серии Xiaomi 18, которые, как ожидается, оснастят новыми флагманскими процессорами Qualcomm, Mix Fold 5, по слухам, получит фирменный процессор Xiaomi Xring O3.

Недавние утечки позволяют предположить, что Xiaomi перейдёт к более широкому и компактному форм-фактору, отказавшись от дизайна, использовавшегося в предыдущих версиях Mix Fold. Ожидается, что новый смартфон получит складной дисплей с диагональю 7,5–7,6 дюйма. Кроме того, ожидается появление 200-мегапиксельной основной камеры и аккумулятора ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки. Также ожидается, что смартфон получит полноценную защиту от воды, а сканер отпечатков пальцев разместится на боковой грани корпуса.

Согласно более ранним утечкам, Mix Fold 5 может получить горизонтальный модуль камеры с брендингом Leica. По данным источника, цена устройства в Китае составит около 10 000 юаней (примерно $1475). Xiaomi пока официально не подтвердила ни одну из этих деталей.