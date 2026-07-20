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Олдскульная боевая гонка Fumes получила кооператив на 250 игроков, но для него нужен «компьютер NASA»

Бороздящая бескрайние пустоши раннего доступа Steam олдскульная боевая гоночная аркада Fumes от разработчиков из польской команды Fumes Team получила на удивление масштабный кооперативный режим.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Онлайновый кооператив стал главной особенностью вышедшего в конце прошлой недели крупного обновления v0.2 для Fumes. Релиз сопровождался насыщенным 40-секундным геймплейным трейлером.

Fumes Team проектировала Fumes для 1−6 человек, но это не мешает пригласить больше друзей. Обещают общий прогресс в кооперативе и одиночном режиме, опцию огня по своим и возможность пройти почти всю игру вместе.

Совместный режим Fumes теоретически поддерживает до 250 человек, однако Fumes Team предупреждает: игре для работы с таким количеством участников в одной сессии понадобится «компьютер NASA».

«Пригласите столько друзей, сколько выдержит ваш ПК. Steam разрешает до 250, но вам нужен компьютер NASA для этого. Удачи [с покупкой], с нынешними-то ценами на оперативную память», — пожелали разработчики Fumes.

Большинство нововведений, не считая кооператива, скоро появятся и в демоверсии

Большинство нововведений, не считая кооператива, скоро появятся и в демоверсии

Помимо прочего, в состав v0.2 вошли ещё шесть видов подвески, новый трамплин, билборды с рекламой других инди-игр (можно разбить или отключить), множество исправлений и корректировок.

Fumes ворвалась в ранний доступ Steam прошлым летом и по случаю выхода v0.2 продаётся с 40-процентной скидкой — 377 рублей до 30 июля. От пользователей сервиса Valve игра заслужила «крайне положительные» отзывы (рейтинг 96 %).

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Теги: fumes, fumes team, экшен, гоночная игра
fumes, fumes team, экшен, гоночная игра
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