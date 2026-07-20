Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей

Очередная волна интереса к китайским ИИ-моделям с открытым кодом привела к тому, что стартап Moonshot AI быстро исчерпал доступные вычислительные мощности, необходимые для обслуживания подписчиков новой модели Kimi K3. Компания была вынуждена приостановить предоставление доступа к этой модели для новых подписчиков, пока не сможет привлечь дополнительные мощности.

В воскресенье на странице Moonshot AI в социальной сети X появилось сообщение, которое гласило: «За последние 48 часов рост спроса заставил нас приблизиться к пределу существующих мощностей. Наши GPU ощущают это». Компания добавила, что временно приостановила предоставление доступа к своим ИИ-моделям для новых подписчиков, но пообещала, что ограничения не коснутся уже существующих клиентов. Дополнительные мощности уже вводятся по мере возможностей стартапа, приём заявок на оформление подписки будет возобновлён поэтапно.

Moonshot AI сейчас обслуживает мощную модель Kimi K3 через облачный API-интерфейс, а 27 июля планирует раскрыть информацию о распределении весов внутри этой модели. Ожидается, что Kimi K3 станет крупнейшей передовой ИИ-моделью с открытыми весами. Несмотря на всю шумиху относительно способности китайских ИИ-моделей сокращать разрыв с американскими всё быстрее, многие пользователи отмечают, что Kimi K3 во многих случаях значительно уступает им в производительности.