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Скоро появятся ноутбуки со сверхъяркими экранами Tandem OLED — Samsung начала массовые поставки

Компания Samsung Display начала массовые поставки своих новых Tandem OLED-панелей для ноутбуков. Они поддерживают стандарт VESA DisplayHDR True Black 1400 и могут достигать яркости 1600 кд/м2. Компания Lenovo одной из первых получила сертификат соответствия для ноутбука, использующего эту технологию. Свои собственные продукты с этими панелями также готовят компании Asus, Dell Technologies и MSI.

Источник изображений: Samsung Display

Источник изображений: Samsung Display

Ранее в этом месяце Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) представила стандарт DisplayHDR True Black 1400 как высший уровень сертификации для дисплеев. Сертифицированные согласно этому стандарту продукты должны обладать пиковой яркостью не ниже 1400 кд/м2, общей (устойчивой) яркостью экрана не ниже 700 кд/м2, а уровень отображения чёрного у них должен составлять не менее 0,0005 кд/м2.

Samsung заявляет, что её панели Tandem OLED для ноутбуков достигают пикового показателя яркости 1600 кд/м2, тогда как обычные однослойные OLED-панели обеспечивают яркость примерно на уровне 1100 кд/м2. Ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 получил сертификацию True Black 1400 8 июля. В качестве одной из доступных опций данный лэптоп предлагает 16-дюймовый Tandem OLED-дисплей PureSight Pro с разрешением 3.2K и яркостью 1600 кд/м2.

Панель состоит из двух слоёв органических излучающих материалов, а не одного. Оба слоя излучают свет вместе, что позволяет увеличить яркость дисплея без перегрузки тока на один слой. Samsung утверждает, что такая конструкция обеспечивает более чем в два раза больший срок службы по сравнению с однослойной OLED-панелью при типичных настройках яркости ноутбука.

Samsung также представила новые органические материалы, предназначенные для повышения эффективности и стабильности светоизлучения. Компания не предоставила данные о энергопотреблении или подробные технические характеристики для каждого размера панели.

Ожидается, что Asus, Dell Technologies и MSI представят ноутбуки с поддержкой True Black 1400 во второй половине 2026 года и в течение 2027 года.

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Теги: samsung display, tandem oled, oled-дисплей, oled-панель
samsung display, tandem oled, oled-дисплей, oled-панель
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